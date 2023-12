Veze s Bakirom: Zašto je Erdoanov saveznik postao medijski mogul u BiH?

Cengiz Holding, velika turska građevinska i rudarska tvrtka, porasla je u posljednja dva desetljeća zahvaljujući tenderima Erdoganove vlade. Sada se bavi političkom propagandom u Bosni i Hercegovini. Ali zašto?

Ugledni Deutsche Welle objavio je tekst o širenju turske propagande u Bosni i Hercegovini.

"Banda petorice"

U uvodu teksta navodi se kako Cengiz Holding, velika turska građevinska i rudarska firma koja je porasla u posljednja dva desetljeća zahvaljujući tenderima Erdoganove vlade se sada bavi političkom propagandom u Bosni i Hercegovini.

- „Banda petorice" je naziv koji su kritičari dali prvih pet kompanija koje je vlada predsjednika Erdogana u Turskoj dosljedno nagrađivala najvećim infrastrukturnim projektima. Među njima je i Mehmet Cengiz, generalni direktor Cengiz Holdinga. Od izgradnje prve nuklearne elektrane u Turskoj do uvoza rekordnih količina sankcionirane robe - Cengiz Holding ima svoje prste u bezbroj sektora. Između 2002. i 2020. godine ova firma je potpisala ugovore vrijedne 42,1 milijardu dolara, što je zapanjujući iznos, koji je skoro jednak veličini ukupnog gospodarstva Paragvaja.

Navode kako je turski program medijske kuće Deutsche Welle (DW) zajedno s Međunarodnim konzorcijem istraživačkim novinarima (ICIJ) također otkrio u Pandora dokumentima kao i u Panamskim dokumentima da je izvršni direktor Mehmet Cengiz uložio dio svog bogatstva stečenog javnim tenderima u porezne oaze.

Njegova kompanija je nekoliko puta dospjela na naslovnice tijekom proteklog desetljeća. Najviše zbog kontroverzi oko javnih tendera koji se dodjeljuju direktno firmi, ali i zbog prijetnji novinarima i utjecaja projekata kompanije na životnu sredinu. A sada je, prema dokumentima do kojih je došao DW, Cengiz Holding odlučio sam stvarati naslovnice – začudo, za to je odabrao Bosnu i Hercegovinu – ističe se u analizi.

Navodi se kako je jedna od nekoliko desetaka firmi kojima Holding upravlja Eti Bakir.

- Ona je 2015. godine osnovala tfirmu Simurg Media u Bosni i Hercegovini s kapitalom od oko 29.000 eura. Simurg Media posjeduje dva medija: dnevni informativni internetski portal Faktor i tjedni politički magazin STAV.

U razgovoru za DW Borka Rudić, glavni sekretar Udruženja novinara Bosne i Hercegovine, istakla je da su izdanja Simurg Medije usmjerena na bošnjačku populaciju, koja čini polovicu stanovništva u zemlji. Rekla je: "Mi smo malo tržište, kao država, a Simurg Media se fokusirala samo na jedan dio, na Federaciju Bosne i Hercegovine. Nemaju šanse ostvariti profit ni biti održiva medijska kompanija." Prema riječima Borke Radić, to je također pokazatelj da je medijska investicija Cengiz Holdinga „politički motivirana" te da ta kompanija nema za cilj ostvarenje profita.

Can Ertuna s privatnog istambulskog univerziteta Bahcesehir, koji je i novinar, kaže da je postala uobičajena praksa da poduzetnici ulaze u medije, ističući da im nije „jedini cilj zaraditi novac od novinarstva ili izdavaštva".

Ertuna smatra da međunarodne kompanije, poput Cengiz Holdinga, „ne ulaze u medije radi stjecanja profita, već zbog opstanka svojih poslovnih odnosa“ i tvrdi da, „kada ne postoje zakonske prepreke, imaju za cilj stvaranje sfere utjecaja za sebe".

Cengiz Holding ubire vrhnje na rekordnim tenderima

Cengiz Holding od 2012. godine dobiva rekordne ugovore širom Bosne i Hercegovine. Ukupna vrijednost dva projekta autoceste u 2012. iznosila je 383 miliona dolara, odnosno oko 306 miliona eura.

U razdoblju od 2018. do 2020. godine ova kompanija je na tenderima dobila poslove vrijedne preko 275 miliona eura. A u martu 2023. Cengiz Holding je dobio posao na još jednom rekordnom tenderu u vrijednosti od 420 miliona eura.

Prema podacima Turskog statističkog instituta (TUIK), obim trgovine između Turske i Bosne i Hercegovine u 2022. iznosio je 900 miliona eura. U zemlji s BDP-om od 24 milijarde eura ukupna vrijednost ugovora koje je Cengiz Holding dobio na tenderima u posljednjih 11 godina premašuje milijardu eura. Najveći dio finansiranja ovih projekata osigurale su Evropska banka za obnovu i razvoj i Europska investicijska banka.

Bavljenje "stranačkom propagandom"

Prema medijskom izvještaju „Propaganda, dezinformacije i modeli mržnje u medijima i komunikaciji u Bosni i Hercegovini", koji je 2020. objavljen uz podršku Europske unije, STAV, koji je povezan s Cengiz Holdingom, prati „političku stranačku agendu SDA (Stranka demokratske akcije) i blagonaklono izvještava o njenim članovima i turskom predsjedniku Erdoganu". U izvještaju se navodi i da je „svaka vrsta kritike na račun stranke prikazana kao napad na Bošnjake i državu".

Prema riječima Cana Ertune, s obzirom na postojeći splet odnosa u Turskoj, ne čudi što firme poput Cengiz Holdinga „ulažu u medije u korist vlade koja podržava ta ulaganja u inozemstvu kako bi tvrtka sačuvala vlastite poslovne odnose u zemlji. "

Sociolog Dirim Ozkan (Özkan), koji već́ dugi niz godina živi u Sarajevu, kaže da stranka SDA, koju je 1990. godine osnovao bošnjački političar Alija Izetbegović, potiče iz islamističke tradicije i da ju podržava Erdoganova vlada.

„SDA se može smatrati neoosmanističkom“

Ističući ideološki aspekt podrške SDA predsjednika Erdoana, Özkan kaže: „SDA je stranka koja se čak može smatrati neoosmanističkom." "Dok je Srbija veliki brat bosanskih Srba, Hrvatska je veliki brat Hrvata. Bošnjaci i muslimani nemaju se na koga osloniti. Turska im je pozicionirana kao zaštitnički brat." Međutim, prema Özkanu, Turska nije veliki trgovinski partner Bosne i Hercegovine.

Prema podacima Europske statističke agencije EUROSTAT, 5,9 posto uvoza Bosne i Hercegovine u 2022. godini dolazilo je iz Turske, dok je samo 1,7 posto ukupnog izvoza zemlje ostvareno u Tursku. „Čak i ako taj diskurs zadrži odriješit ton, on ima simboličan značaj za konzervativne glasače u obje nacije - kaže Ozkan.

Prijateljstvo Erdoana i Izetbegovića

Na čelu SDA je sin osnivača stranke Alije Izetbegovića, Bakir Izetbegović. On je od 2010. do 2018. u dva mandata bio bošnjački član Predsjedništva BiH. Predsjednik Erdoan, kojeg je Izetbegović nazvao "moj brat i prijatelj", bio je kum na vjenčanju njegove kćerke u Sarajevu 2021.

- Ti emotivni trenuci Izetbegovića i predsjednika Erdogana prikazani na televiziji, i njihovo bratstvo, utječu na muslimanske glasače u Bosni - kaže Ozkan.

On podsjeća da je Fahrudin Radončić, jedan od najvažnijih političkih rivala Bakira Izetbegovića, poslije poraza na predsjedničkim izborima u BiH komentirao da se „na izborima borio ne samo protiv Izetbegovića, već i protiv Redžepa Tajipa Erdoana". Prema Ozkanu, jasno je da postoji politička bliskost dvojice lidera.

Takvo mišljenje ima i Selma Zulić-Šiljak, projektna koordinatorica u Mediacentru Sarajevo. Prema njenim rečima, to prijateljstvo se dosta često prikazuje u medijima, posebno u vrijeme izbora.

- Uočavamo da se narativ orijentiran na mržnju povećava, posebno tokom izbornih perioda - kaže Šiljak, dodajući da su „crvenom zastavom“ označili internetsku stranicu dnevnih vijesti Faktor zbog „objavljivanja dezinformacija“.

U izveštaju pod nazivom „Štetni narativi tokom izbora", koji je objavio Mediacentar Sarajevo, analizirano je kako su mediji pratili kampanju u vrijeme općih izbora u BiH 2022. godine. U izvještaju se među izvorima pristrasnog medijskog izvještavanja nalaze i STAV i Faktor. Navodi se i da su glavne mete ta dva medija bile oporbene stranke i bivši članovi SDA.

Upućeni tvrde da se STAV finansira iz anonimnih izvora, jer novac od reklama nije dovoljan za pokrivanje troškova već sada velike redakcije. Novinar Can Ertuna navodi da je etički problematično što medije – koji bi u ime javnog interesa trebali nadgledati zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast – vode konglomerati koji dobivaju javne tendere. On dodaje: „Medijske kuće zapravo imaju poslovne odnose s institucijama koje bi trebale u ime društva preispitati. Zato se postavlja ozbiljno pitanje: u kojoj mjeri takav zadatak one mogu ispuniti."

Mehmet Cengiz i Utku Gök, menadžeri Cengiz Holdinga za Bosnu i Hercegovinu, nisu odgovorili na zahtjev DW-a da o svemu ovome daju svoj komentar – zaključuje se u analizi Deutsche Wellea.