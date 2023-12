Turistička zajednica bilježi vrlo uspješnu godinu: Ugledni "Lonely Planet" dao veliko priznanje, ali i reklamu za 2024.

Hercegovačko-neretvanski kanton (HNK), sada se to može reći, iza sebe ima izuzetno uspješnu turističku godinu. Kaže nam to Semir Temim, zamjenik direktora Turističke zajednice (TZ) HNK.

- Nažalost, precizne podatke nemamo, s obzirom na to da i dalje postoji veliki broj objekata koji ne prijavljuju goste i na to mi sami ne možemo utjecati. Nadalje, veliki broj turista dolazi i na jednodnevne izlete. Međutim, prema podacima s terena i onim Federalnog zavoda za statistiku, možemo govoriti o povećanom broju turista u ovoj godini - navodi on.