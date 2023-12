Kada će u RS biti izgrađeni novi kilometri autoputa

Na nove kilometre autoputa vozači u manjem bh. entitetu RS moći će računati krajem 2025. godine, rekao je danas v.d. direktora “Autoputeva Republike Srpske” Nedeljko Ćorić.

Kako je istakao, u narednoj godini neće biti otvaranja novih kilometara autoputa.



- Prema projektovanoj dinamici prva dionica autoputa koju bismo trebali da otvorimo će biti krajem 2025. godine. Mislim da bismo trebali da otvorimo dionicu obilaznice oko Doboja i dionicu autoputa od Bijeljine prema Rači, ako ne bude nekih nepredviđenih okolnosti na koje ne možemo da utječemo - rekao je Ćorić, prenose "Nezavisne".

Prema njegovim riječima, trenutno je aktivno pet projekata.

- Nisu sve to gradilišta. Gradilišta su na dionici autoputa od Bijeljine do Rače, na dionici autoputa na Koridoru VC na dobojskoj zaobilaznici i privode se pripremni radovi na dionici autoputa od Vukosavlja do Brčkog - istakao je on.

Kako je kazao, rade i na pripremanju otvaranja gradilišta i potpisivanja finansijskog ugovora na dionici od Bijeljine do Brčkog i ugovora o koncesiji na dionici Banja Luka - Prijedor gdje se izvode radovi na prvih sedam kilometara.

Inače, u RS do sada je izgrađeno 112 kilometara autoputa, dok će je u pripremi još 120 kilometara.