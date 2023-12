Almir Bečarević za "Avaz": Zamolio bih Eleka da zatvori dotok gasa, pristankom na ucjene ne ginu nam balvani

Nakon prijetnji "Sarajevogasa" iz Istočnog Sarajeva da će obustaviti isporuku plina, zbog čega bi stanovnici Sarajeva u jeku sezone ostali bez grijanja, oglasio se stručnjak za energetiku i bivši kantonalni ministar Almir Bečarević. U izjavi za "Avaz" on tvrdi da se za ovakav scenarij znalo unazad nekoliko mjeseci, a da je opcija sile i samovolje najavljena nakon što Regulator gasa iz Trebinja nije odobrio povećanje cijene transporta.



- Prije nekoliko dana, prilikom puštanja u rad nove Toplane u Istočnom Sarajevu, direktor Sarajevo-gasa Nedeljko Elek je tražio političku podršku od Milorada Dodika. Očigledno je dobio i sada u stilu kauboja prijeti. Iza svega se krije novac, i to novac kojeg želi od građana FBiH, kako bi gradio svoj neovisni sistem prema Palama. Ovo je dokaz da je Predsjedništvo BiH uradilo sjajnu stvar s prijedlogom Zakona o gasu, ali i to odbijaju iz RS. Samo zakonom se ovo može riješiti i RS to odbija jer hoće novac - kaže Bečarević.

Danas su se oglasili i iz Energoinvesta, ocijenivši stav Sarajevo- gasa jednostranim ultimatumom i "ratnom prijetnjom".

- Samo lud čovjek može i samom sebi zatvoriti gas, jer ako Elek ispuni prijetnju i on ostaje bez gasa. Ostaje bez bilo kakvih prihoda. Stoga, ja nemam problem da ga zamolim da zatvori, jer valjda će tada međunarodna zajednica reagirati, jer gasa je bilo čak i u ratu. Ovo je "kaubojski film", iza kojeg stoji zahtjev za novac i ništa više. Ako neko pristane na ovu ucjenu, onda nam ne ginu balvani i situacija u kojoj će svako, kad mu treba novac, prijetiti ili balvanima ili zatvaranjima - ističe Bečarević.