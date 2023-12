"Toplane" imaju 15 dana zaliha, "Sarajevogas" nema alternative

U Sarajevu je danas održana konferencija za medije povodom najava o mogućem isključenju dotoka plina za građane u Kantonu Sarajevo s početkom naredne godine.

Medijima su se obratili ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Bojan Bošnjak, direktor "Toplana" Sejfo Ušanović i izvršni direktor "Sarajevogasa" Adnan Đugum.

- Imamo potrebu da umirimo javnost u vezi s novonastalom situacijom s potencijalnim isključenjem s gasnog sistema našeg kantona od ekipe iz RS. Imamo vrlo intenzivnu komunikaciju u lancu donošenja odluka, mi smo od jutros u pripremi i radimo određene projekcije za sve scenarije za naredni period - istakao je Bošnjak.

Bez paničarenja

Poručio je građanima da ne paničare i da se odgovorno ponašaju.

- Svi ljudi koji su u sistemu donošenja odluka trebaju pokazati odgovornost kada je riječ o stanju koje pričamo - kazao je Bošnjak.

Naglasio je da će se potruditi da građani ne ispaštaju, od jutros rade s "Toplanama" i "Sarajevogasom" da vide šta su prijetnje i kako se mogu prevazići.

Ušanović je naglasio da postoje alternativa goriva, ali ona mogu poslužiti samo na određeni period.

- Mi iz "Toplana" od jučer komuniciramo sa svim faktorima. Nadam se da neće doći do ovog problema. Ako dođe, "Toplane" su spremne s alternativnim gorivom, što ne znači da to možemo trošiti duži period. Što se tiče lož ulja i mazuta, kapaciteti su napunjeni i možemo pri ovim uvjetima grijati nekih 15-20 dana. Ovdje je potrošnja između 150.000 litara dnevno pri prosječnoj temperaturi od pet stepeni - pojasnio je Ušanović.

Kapaciteti puni

Naglasio je da su im kapaciteti puni i da imaju nekoliko miliona litara ulja.

- Nekih 15-20 dana možemo grijati naše kupce, s tim da se neki od kupaca ne mogu grijati alternativnim grijanjem - rekao je.

Đugum pojašnjava da oni ne raspolažu rezervama, ali ukoliko dođe do obustave isporuke plinom, i Istočno Sarajevo će ostati bez njega.

- Nemamo rezervu niti alternativu. Naša alternativa je u transportnom sistemu. U slučaju potpune obustave, mi ćemo obustaviti dotok svim korisnicima osim domaćinstvima. U tom slučaju za manje od jedan dan mi ostajemo bez gasa. Jedan dan bez gasa, tri dana ili pet je isto. Kada nestane gasa, to nije kao struje, nema “došao gas i to je to”. Gas će biti na granici i pozivam sve da ne dođemo u situaciju da korisnike ne ostavimo bez gasa. Ako se to desi, ostat će i Istočno Sarajevo bez gasa - zaključio je Đugum.