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GRADONAČELNICA SARAJEVA

Benjamina Karić u posljednjim satima 2023. godine obišla dežurne službe

Ovim divnim i hrabrim ljudima želim sretnu 2024. uz što manje intervencija, poručila je Karić

Karić obišla dežurne službe - Avaz
Dnevni avaz
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Dnevni avaz
Dnevni avaz
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H. J. I.

31.12.2023

Gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić je u posljednjim satima 2023. godine obišla dežurne službe koje u novogodišnjoj noći brinu o sigurnosti, zdravlju i zaštiti naših građana i gostiju.

Novogodišnje slavlje podijelila je sa dežurnima Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo, Saobraćajne policije MUP-a KS, Policijske uprave Centar, BIHAMK-a, Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, urgentnih centara UKC-a i Opće bolnice, te apoteka „Baščaršija“ i „Hitna pomoć“.

- Ovim divnim i hrabrim ljudima želim sretnu 2024. uz što manje intervencija. Hvala što ste i ove noći u službi građana i gostiju našeg Sarajeva - poručila je Karić. 

# SARAJEVO
# BENJAMINA KARIĆ
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