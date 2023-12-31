Benjamina Karić u posljednjim satima 2023. godine obišla dežurne službe

Gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić je u posljednjim satima 2023. godine obišla dežurne službe koje u novogodišnjoj noći brinu o sigurnosti, zdravlju i zaštiti naših građana i gostiju.

Novogodišnje slavlje podijelila je sa dežurnima Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo, Saobraćajne policije MUP-a KS, Policijske uprave Centar, BIHAMK-a, Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, urgentnih centara UKC-a i Opće bolnice, te apoteka „Baščaršija“ i „Hitna pomoć“.

- Ovim divnim i hrabrim ljudima želim sretnu 2024. uz što manje intervencija. Hvala što ste i ove noći u službi građana i gostiju našeg Sarajeva - poručila je Karić.