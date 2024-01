Vojni komentator Dean Džebić za "Avaz": Trećina stanovnika Gaze mogla bi biti ubijena, a trećina raseljena

Tri mjeseca od početka izraelskih napada na pojas Gaze svijet kao da se navikao na stravične prizore stradanja civila. Od 7. oktobra do danas ubijeno je više od 22.000 Palestinaca, a među žrtvama je više od 8.000 djece.



- Prema trenutnim informacijama i javno dostupnim izvorima, izraelske snage su započele s povlačenjem određenog broja rezervista. Konkretno, od otpočinjanja kopnenih operacija u Gazi, Izrael je uz pomoć vrlo standardiziranog modela aktivne rezerve angažirao između 250.000 i 300.000 vojnika. Iako je smanjenje broja i povlačenje dijela ljudstva pravdano "taktičkim usmjeravanjem na druge pravce", pravi razlog je, ipak, u manjku radne snage u izraelskoj industriji i ekonomiji. Podizanje tako velikog broja rezervista za ovaj period ima ipak vrlo značajne ekonomske posljedice po izraelsku ekonomiju. Zbog toga se sukcesivno izvlači iz Gaze, prije svega, visokokvalificirana radna snaga, ljekari i studenti - kaže za "Avaz" vojni komentator Dean Džebić, komentirajući trenutnu fazu sukoba.

Rezervisti nisu ispunili očekivanja

Dodaje da upotreba rezervista nije ispunila borbena očekivanja.

- Na terenu se vidjelo da je, unatoč velikoj disproporciji u vatrenoj moći, kod rezervista razbijena kohezija unutar osnovnih taktičkih jedinica. Dolazilo je do samoranjavanja, prijateljske vatre i vrlo često do nesređenog borbenog poretka zbog manjka iskustva. To nas dovodi do zaključka da ipak rezervisti kao i većina izraelskih odbrambenih snaga, sa izuzetkom padobranskih brigada, nisu bili spremni za urbano i asimetrično ratovanje koje je nametnuo Hamas - pojašnjava Džebić.

U novoj fazi rata, koja je počela krajem prošlog mjeseca, izraelska strana se sve više oslanja na tehnološka rješenja, naglašava naš sagovornik, pa je češća upotreba navodeće municije, uređaja za skeniranje unutrašnjih prostorija kao i inžinjerijskih osiguravanja jedinica u napadu i odbrani.

- Na taktičkom nivou, izuzev pokušaja ovladavanja Kan Junisom, izraelske snage su uglavnom usmjerene na čišćenje preostalih džepova otpora, odnosno teritorija koje su odsjekli od mora. U tim džepovima svakodnevne diverzije, sabotaže i zasjede ukazuju da otpor Hamasa još nije slomljen i da sistem tunela i dalje, ipak, funkcionira - ističe Džebić.

Bez optimizma

Dok sa sjevera djeluje Hezbolah, u toku su pregovori na različitim nivoima o sudbini stanovnika Gaze. Analizirajući plan izraelske vojske kojom je pojas podijeljen na trećine, Džebić nema optimistične procjene u tom smislu.

- Stanovništvo unutar Gaze će sigurno biti djelimično raseljeno, djelimično sigurnosno tretirano, odnosno zbog aktivnosti u Hamasu zatvoreno ili ubijeno, dok će trećina, pod strogim okupacijskim režimom izraelske vojske, ostati u Gazi - zaključuje Džebić.