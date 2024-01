Nedim Makarević: Dodiku bi osim američkih uskoro mogle biti uvedene i njemačke ili evropske sankcije

Uvijek su bile te prijetnje otcjepljenjem bh. entiteta Republike Srpske od Bosne i Hercegovine, ali na kraju nije bilo ništa. Ovdje se radi o pukom populizmu, smatra Nedim Makarević, bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Pakistanu, Afganistanu, Norveškoj i Islandu.



Makarević je u razgovoru za agenciju Anadolu komentarisao posljednja politička dešavanja u Bosni i Hercegovini, regionu Balkana, a dotakao se i humanitarne krize u Pojasu Gaze.

Prijetnje otcjepljenjem

Podsjetio je kako su se i ranije mnogo puta mogle čuti prijetnje otcjepljenjem bh. entiteta Republike Srpske od Bosne i Hercegovine, uglavnom od Milorada Dodika, trenutnog predsjednika RS.

- Uvijek su bile te prijetnje, ali na kraju nije bilo ništa. Moramo shvatiti da se ovdje radi o pukom populizmu. Mislim da bi entitetu Republika Srpska najviše naudilo ako se odluče na taj korak. Mogu da kažem i iz perspektive Zapadne Evrope i Njemačke, to bi bilo veoma destruktivno po samog njega. Sada su sankcije američke, a mogle bi biti uskoro i njemačke ili evropske - kazao je Makarević.

Sjedinjene Američke Države (SAD) uvele su sankcije Dodiku, članovima njegove porodice, kao i nekim od njegovih najbližih saradnika, uglavnom zbog kršenja Dejtonskog mirovnog sporazuma, odnosno ugrožavanja mira u BiH, te ilegalnih poslova. Američke sankcije funkcionerima u RS-u i članovima njihovih porodica i saradnika uključuju, između ostalog, blokadu imovine u SAD, kao i zabranu poslovanja sa njima.

Makarević se dotakao i evropskog puta Bosne i Hercegovine, istakavši da se nikako ne slaže sa tvrdnjama da je BiH dobila kandidatski status za članstvo u Evropskoj uniji (EU) iako to nije zaslužila.

- Smatram da su zemlje koje su ranije prihvaćene u EU, kao što su Rumunija, Bugarska, Grčka, imale letvicu koja je bila znatno niža nego naša, u sistemima gdje su jednonacionalne države, a pred Bosnu i Hercegovinu se uvijek stavljaju novi zahtjevi koji realno ne mogu biti ispunjeni jer nam naša unutrašnjopolitička dejtonska struktura to ne dozvoljava. Onda da se Ukrajini, koja ima prosječni lični dohodak od 156 dolara, gdje korupcija ima astronomske nivoe, i Moldaviji, dozvoli da otvore poglavlja, a nama ne dozvole, to je čista politika. Smatram da tu Brisel nije dobro odlučio i to je apsolutna nepravda prema Bosni i Hercegovini - rekao je Makarević.

Bivši bh. ambasador je nedavno odlukom organa stranke njemačkih liberala FDP-a (Freie Demokraten Partie) postavljen na funkciju opunomoćenika ove partije za Zapadni Balkan.

Izbori u Srbiji

Potom se dotakao i izbora u Srbiji koji su održani u decembru, a na kojima je, prema podacima Republičke izborne komisije, pobijedila lista "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" sa 46,75 posto, odnosno 1.783.701 glasova, a druga je bila izborna lista "Srbija protiv nasilja" sa 23,66 posto glasova i za njih je glasalo 902.450 birača.

- Izbori u Srbiji prošli su veoma očekivano. Naprednjaci su zauzeli već odavno sve relevantne nivoe vlasti i mehanizme u Srbiji. Mislim da je Aleksandar Vučić prošao onako kako se pretpostavljalo, da suvereno vlada i da se na toj sceni u skorije vrijeme neće ništa promijeniti - kazao je bivši diplomata koji i dalje pomno prati dešavanja u regiji Balkana i svijetu.

Mišljenja je također da se neće ništa značajno promijeniti ni kada je u pitanju politika Srbije prema Bosni i Hercegovini.

- Mislim da će ostati status quo. Sve ovo što smo imali do sada, ostaće i nadalje. Mislim da sve puno zavisi od rješavanja kosovskog pitanja - rekao je Makarević.

Napadi na Pojas Gaze

Komentarisao je i izraelske napade na Pojas Gaze, napominjući da je posebno iznenađen ogromnom šutnjom zapadnih lidera na dešavanja u palestinskoj enklavi.

- Ovdje imamo kršenje normi ratovanja. Najbolje je, kada govorite o toj krizi, da pogledate ono što predstavnici Ujedinjenih naroda govore i ono što mi vidimo je neselektivno uništavanje biološke mase. Mislim da je rješenje ono što se predlagalo godinama ranije, a to je dvodržavno rješenje, ali mislim da je Benjamin Netanyahu to već odbacio i ovdje se radi o sve većoj dominaciji i pristupu moru - smatra Makarević.

Naglasio je da je ovo trenutno najbolnija, najkompleksnija i najduža kriza u svijetu.

- Rješenje bi bilo da Palestina dobije svoju državu i tada bi se mnogi problemi riješili. Sve ostalo vodi u sukob. Samo su potrebna dva poteza da to sve ode van kontrole. Evo, prema Libanu i dvije tri bombe na pogrešnom mjestu i imamo odmah frontalni sukob cijelog Bliskog istoka - kazao je Makarević.