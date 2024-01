Ugovor za posao fizičke i tehničke zaštite RMU "Kakanj“: Porodičnoj firmi Isaka 610.000 KM!

"Condor Security“, zaštitarska agencija iz Zenice, porodična firma Rame Isaka, ministra unutrašnjih poslova FBiH, dobila je posao fizičke i tehničke zaštite u Rudniku mrkog uglja (RMU) „Kakanj“ u avgustu prošle godine vrijedan 610 hiljada KM.

Nije to prvi posao ovoj zaštitarskoj firmi, s obzirom na to da „Condor“ unosne poslove od RMU „Kakanj“ dobiva odavno, a cifre variraju od 70 hiljada u januaru 2019. do skoro 800 hiljada KM u novembru 2021. godine.

U posljednjih nekoliko godina samo od RMU „Kakanj“ dobio je ugovore višemilionske vrijednosti. Poslove dobiva i od drugih javnih institucija, ali ni približno iste vrijednosti kao one u RMU „Kakanj“.

Cijena sata

U odluci o izboru najpovoljnijeg ponuđača od 13. jula 2023. godine stoji da je „Condor Security“ najpovoljniji te da je pristigla ukupno jedna ponuda, i to firme „Condor“, kao i da je prihvatljiva. Ukupno ponuđena cijena bez PDV-a je 609.520,80 KM.

Pozvali smo i Ramu Isaka, ministra unutrašnjih poslova Federacije BiH.

- Ja, i? Šta je tu sporno? Radi se posao 10-15 godina, niko neće da se prijavi jer je ispod cijene, jer je veća cijena sata koja se plaća radnicima nego cijena sata koja se naplaćuje. To se da obračunati, matematički, i vidi se. Jednostavno ne žele da izgube ljude, jer su to ljudi koji su od prvog dana u firmi. To je razlog - kaže Isak za „Dnevni avaz“.

Iako nije vlasnik firme, kako kaže, nego je njegova supruga Amela vlasnica, Ramo Isak je dobro upućen u poslovanje s RMU „Kakanj“.

- Taj posao je dobiven prije dvije godine. To je ugovor na tri godine, a koji se svake godine obnavlja. Deset godina se taj posao radi. Sve su to direktori koji su bili prije 10 godina. Vlasnik firme je moja supruga. Taj ugovor traje već 10 ili 15 godina, ide se na tri godine, e-aukcija, tenderi, znate kako to ide. Najjeftiniji ponuđač dobije posao, ako hoćete raditi džabe, ko god hoće može preuzeti taj posao, ja sam i govorio supruzi da ga ustupi - rekao je Ramo Isak za „Dnevni avaz“.