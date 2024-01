Most "Počitelj": Poznato ko će plaćati "penale" zbog kašnjenja izgradnje mosta

Napuknuće na mostu Počitelj, jednom od najzahtjevnijih infrastrukturnih projekata na Koridoru 5C, bilo je još jedan težak udarac za JP Autoceste FBiH.

Ovaj most sastavni je dio poddionice Počitelj – Zvirovići koja je duga 11,07 kilometara, te je jedan od najviših mostova u regiji, dužine 945 i maksimalne visine 100 metara.

Ozbiljna napuknuća

Ugovor o izgradnji poddionice Počitelj – Zvirovići potpisan je 20.06.2019. godine, a predviđeni rok izgradnje za LOT 1 bio je 24, a za LOT 2, koji podrazumijeva ovaj most, 30 mjeseci.

Izvođač radova za LOT 2 (Most Počitelj) je konzorcij koji čine "Azvirt Limited Liability Company" (Azerbejdžan), "Sinohydro Corporation Limited" (Kina) i "Powerchina Roadbridge Group Co. Ltd." (Kina), a ukupna vrijednost radova za izgradnju mosta Počitelj je 28.114.889,53 eura bez PDV-a. Kasnije se kao podizvođač pojavio i "Hering" iz Širokog Brijega.

Gradnja mosta završena je na ljeto 2023., no ubrzo su se pojavila ozbiljna napuknuća na njemu. Budući da je početak 2024. godine, portal Hercegovina.info poslao je JP Autoceste upit o tome kako će se riješiti ovo napuknuće, te ko plaća penale zbog kašnjenja i loše izvedenog projekta.