Sarajevske planine prepune domaćih i stranih turista

Sarajevo, glavni grad Bosne i Hercegovine i domaćin Zimskih olimpijskih igara 1984. godine, značajna je zimska turistička destinacija koju redovno posjeti veliki broj gostiju i turista iz mnogih država, javlja Anadolu.



Gosti tokom posjete Sarajevu posebnu budu očarani prirodnim ljepotama Bosne i Hercegovine i planinama oko bh. prijestolnice.

Sarajevo također zbog bogate ponude bosanske kuhinje i dosta pristupačnih cijena spada među značajna središta zimskog turizma u regiji Balkana.

Planine posebna atrakcija

Planine Bjelašnica, Igman, Trebević i Jahorina su ipak tokom zimske sezone posebna atrakcija za odmor posjetiocima i turistima iz zemalja regije ali i drugih dijelova Evrope. Olimpijska planina Bjelašnica ovih dana je prepuna kako domaćih tako i stranih turista.

Hadi Džonlagić iz Sarajeva ističe da se uvijek predivno osjeća kada dođe na Bjelašnicu gdje, kako kaže, provodi raspust i skija svake zime.

- Ovdje je baš super, imam sezonsku kartu, svake godine provodim vrijeme na Bjelašnici. Trude se ovdje stvarno, jest da ima manje snijega, ali rade topovi, tako da je super sada. Sve u svemu, može se dobro skijati - kazao je ovaj Sarajlija.

Uglavnom na Bjelašnicu dolazi sa porodicom i prijateljima.

- Cijeli raspust sam ovdje od početka do kraja januara. Tokom škole dolazim svaki vikend, koliko ima snijega toliko i ja provodim vremena ovdje - dodao je.

Maida Ćatović također ističe da na Bjelašnicu dolazi svake godine s prijateljima kako bi skijala i uživala u predivnom zimskom ambijentu olimpijske ljepotice.

- Lijepo je, sunčano vrijeme. Danas je mnogo ljepše nego što je bilo, krenula je sezona, napadao je i snijeg, tako da se lijepo provodimo. Uglavnom dolazim s prijateljima, pošto roditelji ne mogu uvijek da dođu, ali dođem s prijateljima da se družimo i skijamo - kazala je Ćatović.

Enola Haverić iz Bara iz Crne Gore također je odlučila da ove zime uživa u ljepotama Bjelašnice.

- Bjelašnica se dosta promijenila, mnogo je poboljšano skijanje, više je topova, više prohodnosti, bolje staze, tako da očekujemo ovu sezonu bolju nego prošlu i da svaka sljedeća bude još bolja - kazala je Haverić.

Na Bjelašnici također postoje mnoge škole skijanja čiji instruktori vrijedno rade sa brojnim mališanima kako bi ih naučili da skijaju.

Mnogo toga je urađeno na Bjelašnici u cilju poboljšanja turističke sezone. Napravljene su pristupne ceste, napravljena je infrastruktura koja vizualno daje olimpijskoj ljepotici njen identitet i vraća joj olimpijski duh, a poboljšani su i uvjeti za neskijaše kako bi i oni uživali u čarima ove bh. planine.

Cijene karata za skijanje za ovu sezonu su također pristupačne, pa tako dnevne karte za odrasle iznose 47 KM, dnevne karte za djecu od 6 do 12 godina 30 KM, a za one iznad 65 godina dnevna karta ove godine košta 39 KM.

Noćno skijanje ove sezone za djecu od 6 do 12 godina iznosi 10 KM, za one od 13 do 18 godina 25 KM, odrasli moraju izdvojiti 30 KM, a stariji od 65 godina 25 KM.

Ako je suditi po posjetama na samom početku zimske sezone, može se slobodno kazati da će Bjelašnica i ove godine biti pravi zimski hit.

Došla prava zima

Direktor Turističke zajednice Kantona Sarajevo Haris Fazlagić istakao je da je najvažnije da je pao snijeg i da je došla prava zima.

- Svi smo ovo očekivali. Za novogodišnje praznike smo imali proljetno vrijeme, bili smo zabrinuti za zimsku sezonu, za naše olimpijske ljepotice, Igman i Bjelašnicu. Međutim, zima je došla, snijeg je pao, tako da će biti, nadamo se, uspješna i ova zimska sezona. Januar je mjesec raspusta, biće puno skijanja, puno rezervacija. Sarajevo naravno ima puno toga da ponudi svaki dan. Prema našim informacijama, na Bjelašnici se otvaraju novi apartmani, puno toga je u ponudi - kazao je Fazlagić.

Podsjetio je da Turistička zajednica KS putem javnih poziva stimuliše i sufinansira dobre projekte kojima se promoviše turizam.

- Na Bjelašnici ima muzika svaki dan i ledena ploha, a isto tako vrlo brzo će biti i na Igmanu jer turisti i svoji koji dolaze pored skijanja žele nešto da rade, da izađu vani, da imaju 'outdoor' dešavanja i to je ono što mi stimulišemo da bi naši turisti imali što zabavniji boravak - rekao je Fazlagić.

Iz Turističke zajednice KS-a navode da su oboreni svi dosadašnji rekordi dolazaka i noćenja turista.

- Decembar je bio izuzetno dobar, što znači da Sarajevo, Turistička zajednica, svi zajedno radimo dobar posao. Decembar mjesec je oborio sve rekorde. Znamo za prvih devet mjeseci da smo u ekonomskom smislu u prihodu od turizma premašili rekordnu 2019. godinu. Sarajevo napreduje u svakom segmentu u turizmu - kazao je Fazlagić.

Oboreni dosadašnji rekordi

Tokom 2023. godine u Kantonu Sarajevo zabilježen je najveći broj dolazaka i noćenja turista u odnosu na sve prethodne godine, te su očekivano oboreni svi dosadašnji statistički rekordi.

- Tokom decembra 2023. zabilježili smo povećan broj dolazaka i noćenja u odnosu na sve ranije izvještaje za isti mjesec - pokazuje posljednja statistika zabilježena putem aplikacije na osnovu koje Turistička zajednica KS bilježi statistička kretanja, što između ostalog uključuje podatke registrovanih dolazaka i noćenja u Kantonu Sarajevo.

Tokom cijele 2023. godine zabilježeno je 665.593 dolaska i 1.487.477 noćenja u Kantonu Sarajevo.

Od januara do decembra 2023. bilježi se povećanje broja gostiju za 34,9 posto u odnosu na isti period 2022. U istom periodu zabilježeno je i povećanje broja gostiju za 0,01 posto u odnosu na isti period 2019.

Tokom prošle godine bilježi se i povećanje broja noćenja za 26,2 posto u odnosu na isti period 2022., kao i povećanje broja noćenja za 2,8 posto u odnosu na isti period 2019.

Iz Turističke zajednice KS-a navedeno je da je u decembru 2023. godine bilo 57.064 gostiju i 121.611 noćenja. Broj gostiju za decembar 2023. u odnosu na isti mjesec 2022. godine povećan je za 35,1 posto. Broj gostiju za decembar 2023. u odnosu na isti mjesec 2019. godine povećan je za 37,4 posto.

Broj noćenja za decembar 2023. u odnosu na isti mjesec 2022. godine povećan je za 40,8 posto. Broj noćenja za decembar 2023. u odnosu na isti mjesec 2019. godine povećan je za 39,9 posto.

Prema strukturi dominiraju strani gosti, a najviše ih je iz Austrije, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Kine, Njemačke, Turske, SAD, Slovenije, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije.