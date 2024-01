Ski centar "Ponijeri" skijašku sezonu večeras otvara besplatnim skijanjem i novim ski liftom

Novi snježni pokrivač, koji je pao tokom noći, omogućio je start sezone u Ski centru “Ponijeri” kod Kaknja, koji će skijašku sezonu otvoriti besplatnim noćnjim skijanjem - najavio je u izjavi za Fenu direktor Kulturno-sportskog centra Kakanj Dženan Ajdinović.

On napominje kako je snježni pokrivač nešto viši od 25 centimetara pa su odlučili večeras startati.

-Staza je skoro pripremljena, ali zbog činjenice da je visina snijega na granici da možemo organizirati skijanje, odlučili smo se da to bude u noćnom terminu, od 18 do 21 sat. S obzirom da otvaramo sezonu, kao i do sada, prvog dana je skijanje besplatno.

Nadamo se da će nam vremenske prilike omogućiti da organizujemo skijanje i tokom sutrašnjeg, te narednih dana, kada će se, naravno, naplaćivati ulaz na stazu - najavljuje Ajdinović.

Osim staze za skijanje, SKI centar “Ponijeri” ima i stazu za sankanje, koju posjetioci ove planine mogu koristiti besplatno tokom cijele sezone.

Skijaši na Ponijerima večeras će se prvi put do vrha staze voziti novim ski liftom, za koji je 2022. godine Vlada Federacije Bosne i Hercegovine izdvojila 1.500.000 KM, dok su ostatak novca, potrebnog za okončanje ovog, oko dva miliona KM vrijednog projekta, osigurali Vlada Zeničko-dobojskog kantona te Općina Kakanj.