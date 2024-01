Jelena Trivić za "Avaz": Izmjene Izbornog zakona su od suštinske važnosti

Predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić najavila je kandidaturu za gradonačelnicu Banja Luke. Osnovni motiv, kaže, jeste obaveza da građani ovog grada imaju izbor.



Nedovoljan izbor

- Mi smo u obavezi da ponudimo izbor između SNSD-ovog kandidata i Stanivukovića (Draška, op.a.), koji je formalno PDP-ov, a suštinski Dodikov, ne smatramo dovoljnim izborom - kazala je Trivić za "Avaz".

Smatra da je Izborni zakon BiH trebalo izmijeniti mnogo ranije, a da bi nepravilnosti bilo mnogo manje i tokom Općih izbora, te da je i ovog puta Miloradu Dodiku dopušteno da ih odgađa do momenta kada neće biti vremena da se provedu.

- Mi se spremamo za izbore i po ovim i po onim pravilima. Kad se dobro čuvaju biračka mjesta, može se pobijediti. To se pokazalo na nizu biračkih mjesta, ali naravno da je od suštinske važnosti da se dođe do tog pravih izmjena Izbornog zakona koje će garantovati da će se glas prebrojati onako kako je čovjek glasao. To je bitno i radi motivacije ljudi da izađu uopšte na izbore, jer su izgubili povjerenje u izborni proces - istaknula je Trivić.

Dok građani očekuju iskorak na evropskom putu prije marta, kada se očekuje odluka hoće li BiH početi pregovore o članstvu u EU ili ne, sastanak na imanju Milorada Dodika vidi samo kao pokušaj da svi dobiju nešto za sebe, ali suštinskih pomaka za građane nema.

Gori problem

- Progledali su nam kroz prste i prošli put, na Dodikovu krađu izbora, samo da bi se brzo formiralo Vijeće ministara i da bi BiH dobila kandidatski status. Sad je gori problem, jer vidimo da je pat pozicija, vide da napretka nema a rado bi da se ti pregovori otpočnu, ali šta znači formalno otpočinjanje ako nije napravljen napredak. Prije 15 dana smo imali takvu zapaljivu retoriku, ovaj se otcjepljuje, onaj kaže ja znam šta ću u tom slučaju... Maltene otkopavaju se puške i sad se oni kao nešto dogovaraju na privatnom imanju Milorada Dodika. Koga oni više vuku za nos? Srbi, Hrvati, Bošnjaci, ko god to gleda pita se šta je ovo. Pa nije to dogovor o slavljenju rođendana, negdje se zatvorimo, pa će neko donijeti piće, neko meso, a neko salatu. Na to liči - istaknula je Jelena Trivić.