Konaković: Pozivam Vučića i Dačića da se oglase o zabrani ulaska Selme Bajrami u Srbiju

Na konferenciji za medije ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković se osvrnuo na zabranu ulaska u Srbiju pjevačici Selmi Bajrami.

- To što rade u Srbiji je crna rupa. Da li je Vulin taj koji može da donese ove odluke za bilo koga koji izrazi bilo kakav stav? Feđu Štukana su zadržali jer je rekao svoj stav. I mene mnogi kritikuju, ali to ne znači da me treba sankcionisati. Sanksionisanje tih ljudi pokazuje da vlasti u Srbiji imaju tu tamnu stranu - rekao je Konaković.



Nakon toga je pozvao Aleksandra Vučića i Ivicu Dačića da se oglase.

- Da li je ovo vlastiti stav države ili ne mogu kontrolisati sigurnosne sisteme. Ponosimo se svojom demokratijom i nećemo uzvraćati istom mjerom. Mi to ne radimo, sloboda govora je zagarantovana, kao i iskazivanje mišljenja. Ne smije zaboraviti da je Aleksandar Vulin onaj koji je studenticama koje su veličale ratne zločince ponudio stipendiju u Beogradu. Srbija mora reći šta je njeno pravo lice, ono što slušamo o evropskim integracijama ili ovo koje gledamo i doživljavamo s našim građanima - zaključio je Konaković.