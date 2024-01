Kapaciteti popunjeni u staračkim domovima: Liste čekanja sve duže, a cijene u pojedinima paprene

Liste čekanja u domovima za starije i nemoćne na području Federacije BiH sve su duže, a smještajni kapaciteti ne mogu zadovoljiti potrebe brojnih korisnika. Da imaju duge liste čekanja, potvrdili su nam iz gotovo svih javnih domova, odnosno onih čiji su osnivači općine, gradovi i kantoni. U svim tim ustanovama su, usljed inflatornih skokova i poskupljenja, još ljetos povećali cijene usluga.

Iako se u većini domova, uprkos većim rashodima, “drže” te cijene, korisnike Staračkog doma Ljubuški, jedine takve ustanove iz djelokruga socijalne zaštite čiji je osnivač FBiH, od 1. februara dočekat će novi cjenovnik.

80 zahtjeva

Međutim, kako su nam kazali iz ove ustanove, riječ je o povećanju od 10 posto, na što su bili primorani zbog poskupljenja energenata, ali i hrane. Nove cijene će se tako kretati od 1.050 do 1.500 KM.

Inače, njihov kapacitet od 100 korisnika je popunjen, a osim korisnika iz BiH, u ljubuškom domu borave i oni iz susjedne Hrvatske. Pri tome, liste čekanja su im ogromne, baš kao i u Gerontološkom centru Sarajevo, gdje na mjesečnom nivou imaju po 80 zahtjeva.

- U našem centru je 345 korisnika i s godinama su liste čekanja sve duže. Što se tiče cijena, one se kreću u rasponu od 700 KM za pokretne, 850 KM nepokretne, a 1.000 KM je smještaj u jednokrevetnim sobama. Pratili smo cijene i u drugim ustanovama i mislimo da smo s našim cijenama najjeftiniji u cijeloj BiH - rekao nam je direktor Mirza Musa.

Zajedničko svim listama čekanja jeste to da se radi o nepokretnim i dementnim osobama, pa čak i onima mlađim od 65 godina. U Domu penzionera Tuzla pokretni korisnici u dvokrevetnoj sobi plaćaju smještaj 820 KM, a polupokretni i nepokretni 1.100 KM, dok ta usluga za one koji boluju od svih oblika demencije, Parkinsonove i Alzheimerove bolesti košta 1.150 KM. U Penzionerskom domu sa stacionarem ZDK u Zenici imaju 170 korisnika, a njihove usluge koštaju od 1.200 do 1.240 KM.

Bolja usluga

I Centar za stare i iznemogle osobe Mostar se ubraja među najjeftinije u BiH, a u toj ustanovi su jesenas povećali cijene za 17 posto. Za pokretne korisnike cijena smještaja je sada 750 KM, a za nepokretne 900 KM.

Iako su cijene u javnim domovima u pravilu niže, posebno jer su njihove usluge subvencionirane, onaj u Ravnom, koji ima kapacitet od 54 osobe, ubraja se među skuplje. Pokretne osobe plaćaju 1.000 KM, polupokretne 1.100 KM, nepokretne 1.300 KM, a osobe koje boluju od demencije 1.800 KM.

Nedostatak smještajnih kapaciteta u javnim ustanovama godinama nadomještaju privatni domovi, gdje su cijene znatno više i u prosjeku kreću se od 1.500 KM pa naviše. No, u većini privatnih ustanova usluga za korisnike je mnogo bolja i raznovrsnija.

Liste i u privatnima

Međutim, iz Centra „Miran san“, koji svoje objekte ima na području Mostara, Sarajeva i Posušja, kazali su nam da se njihova cijena smještaja okvirno kreće 1.200 KM.

- Vjerujem da smo među jeftinijima kada je riječ o privatnim domovima, a to pokazuje činjenica da su nam kapaciteti u svim objektima popunjeni. Trenutno imamo 120 korisnika i, naravno, liste čekanja. Uskoro ćemo imati još jedan objekt u Sarajevu, a planiramo i novi na području Mostara - rekao nam je direktor Centra Jure Bašić.

Više od 30 privatnih

U registru ustanova kojima su osnivači gradovi, općine i kantoni nalazi se njih devet, dok je pet onih koje su osnovale NVO. Prema nepotpunim podacima, samo na području FBiH je više od 30 privatnih domova za stare i iznemogle osobe.