Dr. Đugum: Selimović radi suprotno zakonu i ne upravlja odgovorno novcem pacijenata, to potvrđuju presuda Suda BiH i zvanični nalazi revizije

Prim. dr. Mirsad Đugum, specijalista interne medicine i vlasnik poliklinike „Atrijum“ reagovao je na demanti dr. Jasmine Selimović, predsjednice Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja KS.

On je kazao da je žalosno kada se demantijem i zamjenom teza pokušava manipulisati građanima.

Njegovu reakciju prenosimo u cijelosti.

- Zamjena teza je zbog ličnih interesa. Ako Vi imate lični interes, ja u to ne ulazim. Moj interes je da se poštuju zakoni i da kao predsjednica UO ZZO-a obavljate funkciju u skladu sa svim zakonima, a s ciljem: Upravljanja novcem osiguranih lica i u tom svojstvu imate dužnost da se za prikupljena sredstva osiguranicima ugovori najkvalitetnija usluga.

Pacijent ima pravo izbora gdje da se liječi. Odlukom UO ZZO-a i Finansijskim planom Vi ne dozvoljavate osiguranicima, koji sami plaćaju svoje osiguranje, da koriste svoja prava.

Do sada nikada niste dostavili Finansijski plan u javnu raspravu, kako bi osiguranici mogli dati svoje mišljenje. Zašto niste to dozvolili? Za informaciju Vama - mnogi drugi to znaju, jer su koristili besplatnu uslugu.

Besplatni pregledi

Poliklinika "Atrijum" je u tri godine besplatno obavljala ultrazvučne preglede srca za oboljele od karcinoma – prioritetno od karcinoma dojke prije ponovne kemoterapije. U suradnji s Klinikom za onkologiju UKC-a Sarajavo, u Poliklinici Atrijum smo pružali besplatne preglede i donirali više od 50.000 KM.

Ovo nisam imao namjeru javno objavljivati, ali kada Vaš odgovor i manipulacija s kontraoptužbama izazovu gnjev, onda je potreba da i ovo objavim.

U prvom dijelu demantija navodite da se radi o paušalnim navodima.

Za Vas su paušalni navodi kada se poziva na dokumentaciju koja potvrđuje da UO ZZO-a nije pripremao Finansijski plan ZZO-a KS prema zakonima.

Zašto ZZO KS nije nikada raspisao javni poziv za specijalističko-konsultativne usluge, kako bi obezbijedio da pacijenti mogu birati ustanove gdje će se liječiti? To je pravo pacijenta i obaveza ZZO-a KS da raspisuje javni poziv za zdravstvene ustanove prema istim uslovima, kako bi mogli svi da se prijave.

Kršenje zakona

U izradi Finansijskog plana ZZO-a KS kršite:

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti FBiH,

- Zakon o zdravstvenom osiguranju FBiH,

- Zakon o javnim nabavkama (u prilogu i mišljenje Agencije za javne nabavke od 04. jula 2019.),

- Aneks II,

- Presudu Suda BiH od 24. januara 2023.

Moji navodi su bazirani na činjenicama koje je napisao i Ured za reviziju FBiH u svojim izvještajima iz 2019. i 2021. godine - navodim djelove iz izvještaja:

1. Revizorski izvještaj Ureda za reviziju FBiH za 2019. u kome se konstatuje da je ZZO KS ... raspodjelu sredstava i ugovaranja zdravstvenih usluga sa zdravstvenim ustanovama na području KS za 2019. godinu, u vrijednosti od 291.265.877 KM, izvršio na osnovu kriterija koji nisu u skladu sa članom 35. Zakona o zdravstvenom osiguranju i članom 52. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

- Tačka 4. iz izvještaja u kojoj stoji:

Nije izvršen izbor dobavljača za pružanje usluga porodične medicine, za deficitarne zdravstvene usluge i usluge konsultativno-specijalističke zdravstvene zaštite (cca 26.857.800 KM), što nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, a imalo je utjecaj na kvalitet i obim pružanja zdravstvenih usluga. Također, prilikom izbora dobavljača za održavanje postojećih integralnih informacionih sistema, putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja, nije osigurana aktivna konkurencija, što nije u skladu s članom 3. Zakona o javnim nabavkama (tačka 8. izvještaja).

2. Revizorski izvještaj za 2021. (u prilogu) u kome je jasno navedno:

Prilikom određivanja pripadajućih sredstava i ugovaranja zdravstvenih usluga sa zdravstvenim ustanovama na području Kantona Sarajevo za 2021. godinu Zavod nije donio program zdravstvene zaštite Kantona Sarajevo za 2021. godinu i primijenio propisane standarde i normative zdravstvene zaštite te jedinstvenu metodologiju kojom se bliže utvrđuju kriteriji i mjerila za zaključenje ugovora između nadležnog Zavoda i zdravstvenih ustanova, što nije u skladu s članovima od 35. do 40. Zakona o zdravstvenom osiguranju i članom 52. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Nepoštivanje odluka Ministarstva zdravstva KS

Upute Ministarstva zdravstva KS koje nisu primijenjene u izradi Finansijskog plana za 2023.:

- Dopisi 06.02.2023. i 15.11.2022. te obavijesti Ministarstva prema ZZO-u KS od 23.01.2023. i 06.02.2023.

- Kršenje i nepoštivanje Presude Suda BiH - Br.S 1 3 U 040205 21 U od 24.01. 2023.

Obaveza raspisivanja javnih poziva za zdravstvene usluge i poštivanje svih zakona:

- Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH,

- Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH,

- Zakona o javnim nabavkama,

- Aneksa II BiH koje je donijelo Vjeće ministara BiH.

Da je obaveza da se provode ovi zakoni, jasno je i iz odgovora ministra FBiH dr. Nedeljka Rimca koji je dostavio Zastupničkom domu Parlamenta FBiH od 10.11.2023.

U prilogu odgovor ministra na zastupničko pitanje:

Izvod iz odgovora, strana 4.

- Sukladno navedenom, još jednom naglašavam da se ugovaranje pružanja zdravstvenih usluga od strane mjerodavnog Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona obavlja suglasno:

Članu 52. Zakona o zdravstvenoj zaštiti,

Zakonu o zdravstvenom osiguranju, te propisima donesenim na temelju ovih zakona,

Zakonu o javnim nabavkama BiH – kao i propisima donesenim na temelju tog zakona.

Pitanje – Da li ste Vi kao predsjednica UO ZZO-a KS prema ovim zakonima usvajali Finansijski plan i prilikom izrade istog primijenili navedene zakonske odredbe?

Ovdje bi Vaš odgovor trebao biti jednostavan:

DA – ispoštovani su svi navedeni zakoni koje navode SUD BiH i ministar zdravstva FBiH.

NE – nisu ispoštovani.

Oročeno u bankama

Što se tiče mog navoda o oročenju sredstava od blizu 90 miliona KM – naveo sam sljedeće:

- Kreator politike zdravstva Kantona Sarajevo je Jasmina Selimović – SDP, koja je proglasila ZZO KS za finansijsku instituciju i donijela odluku da ZZO KS blizu 90 miliona KM, koje su pacijenti uplatili za liječenje, oroči u bankama.

Ponovo manipulacija – nismo oročili - to je Vaš odgovor. Niste odgovorili da li ste donijeli odluku.

Ja sam naveo da je donesena odluka, i to 20. aprila 2023. godine.

Da li ste donijeli navedenu odluku o oročenju stredstava?

Ovdje bi Vaš odgovor trebao biti jednostavan:

DA - donijeli smo odluku o oročenju sredstava.

NE – nismo donijeli odluku o oročenju sredstava.

Ako nije donesena odluka, onda imate pravo da me demantirate, ali nemate pravo da manipulirate, jer nigdje nisam naveo da ste oročili.

Niste oročili samo iz razloga što su agilni članovi Sindikata to objavili i izvršili pritisak da se obustavlja oročavanje sredstava.

Zato Vas molim, ako dajete demati, onda se referirajte na ono što je napisano.

Ja kao pojedinac iza svake svoje izgovorene i napisane riječi stojim i spreman sam da odgovaram za to.

Da li ste Vi spremni da odgovarate za ono što ste propustili uraditi ili nezakonito uradili?

Kako kratak odgovor dajete na bolovanja i nezakonite odluke koje su oštetile privrednike.

Sudska presuda

Vaš odgovor je da postoji sudska presuda.

Da li je tačno da ste donijeli pravilnik o isplati bolovanja koji je suprotan i Zakonu i stavu ministra Federacije BiH iz 2014. godine? Ministar Ante Krajina je dao jasno tumačenje i upute o isplati sredstava za bolovanje preko 42 dana.

Pitanje - Da li je Sud poništio valjanost pravilnika koji ste donijeli za isplate bolovanja, a kojim ste oštetili mnoga preduzeća i ustanove?

Pitanje za Vas je kratko – Da li je Sud poništio pravilnik za bolovanje preko 42 dana?

1. DA - Sud je poništio valjanost pravilnika za isplatu bolovanja preko 42 dana.

2. NE – Sud nije poništio valjanost pravilnika za isplatu bolovanja preko 42 dana.

Volio bih da neko napravi analizu bolovanja preko 42 dana u proteklom periodu i da se vidi stvarni negativni efekt na privredu ili institucije, ali i pozitivan efekt za ZZO KS.

Tačno je da većina članova UO donosi odluku i referiranjem na predsjednika UO ne amnestira se bilo koji član ako je glasao za protivzakonite odluke.

Deficitarne usluge

Navodite da Poliklinika koristi sredstva za porodičnu medicinu i deficitarne usluge.

Da, to je tačno. Poliklinika "Atrijum" je od 2005. godine vodila pravnu borbu sa ZZO-om KS oko porodične medicine – na koju je zakonski imala pravo, kao i pacijenti da se liječe u javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama.

Pravna borba je trajala od 2005. do 2014. godine. Nažalost, i ovdje je zakazao menadžment i UO ZZO-a KS.

Nikada niste proveli Zaključke Vlade KS i to od:

- 05.09.2018. Broj : 02-05-31388-8/18

- 14.03.2019. Broj – 02-05-8805-30/19

Manipulišete timovima porodične medicine u KS. Iz ZZO-a KS i službeni dopisi su netačni: isti su dostavljeni i Ministarstvu zdravstva KS. Vi u podacima ne navodite da se porodična medicina radi i u JZU, koje nisu registrovane za porodičnu medicinu. Te iste timove finansirate, a da nikada nisu učestvovali u javnom pozivu. Protivzakonito finansiranje i dostavljanje netačnih informacija. O ovome ste svemu obaviješteni kao predsjednica UO više puta i nikad niste ništa poduzeli o tom pitanju, ali ni da ispoštujete Zaključke Vlade KS iz 2018. i 2019. godine - naveo je Đugum.