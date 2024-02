Dobre vijesti za penzionere: Skoro milion KM za liječenje i rehabilitaciju

Dobre vijesti stižu za penzionere u Federaciji BiH. Naime, danas su u Sarajevu, kako saznajemo, predsjednici Saveza udruženja penzionera/ umirovljenika u Federaciji BiH, Redžo Mehić i Ivo Kožul potpisali sporazum sa direktorom Federalnog zavoda POI/MIO, Halilom Subašićem o dodjeli 940.000 KM za pomoć u liječenju i rehabilitaciji teško bolesnih i najugroženijih penzionera u Federaciji BiH u 2024.godini.



Ovu informaciju su nam potvrdili Redžić i Kožul, koji su se obavezali na to da osiguraju da ovo pravo iskoriste penzioneri kojima je najneophodnija pomoć.

Kriteriji o tome ko može ostvariti ovo pravo su zdravstveno i socijalno stanje, kao i to da penzioneri nisu do sada koristili to pravo.

- To je jedna, zaista, velika pomoć za penzionere koji se za ostvarivanje tog prava prijavljuju preko svoji općinskih, odnosno, gradskih udruženja - kazali su nam iz Saveza.

Rehabilitacija će se vršiti u periodu sve do 31.decembra ove godine, počevši od februara i to u banjama „Reumal“ u Fojnici, „Aquaterm“ u Fojnici, „Ilidža“ u Gradačcu i „Gata“ u Bihaću, a za što su, također, s direktorima tih ustanova danas potpisani ugovori.

Podsjetimo, nakon što je usvojen budžet F BiH, UO Zavoda PIO/MIO je 26.januara donio odluku o akontativnom usklađivanju penzija u iznosu od pet posto.

U skladu s članom 79. Zakona o MIO/PIO, akontativno usklađivanje primjenjuje se na sve penzije, počevši od 1.januara, osim penzija ostvarenih u 2024. godini, sa izuzetkom minimalnih i zajamčenih penzija.

Tako najniža penzija za januar 2024. godine, čija isplata će biti realizirana 5.februara, iznosi 565,18 KM, zajamčena 674,52, dok najviša penzija prema Zakonu o PIO/MIO, koji je bio na snazi do 1.marta 2018.godine iznosi 2.757,74 KM.

Najviša penzija prema važećem Zakonu do daljnjeg ostaje 2.800 KM.