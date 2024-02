Feraget: Očekujem da se udovolji žalbi Tužilaštva da se izrekne maksimalna kazna za Alisu Ramić i Hasana Dupovca

Nakon ročišta pred Trećestepenim vijećem Suda BiH u slučaju „Dženan Memić“ obratio se advokat porodice Memić Ifet Feraget.

- Danas smo čuli od tužioca, a tužilac ima pravo na pravne definicije, riječ ubistvo. Danas to slobodno možemo reći. Kada se desi ubistvo pred svjedokom, a svjedok lažno svjedoči, a tužioci i MUP KS istražuju saobraćajnu nesreću koja se nije desila, onda je jasno zašto smo došli u ovu situaciju i zašto smo potrošili osam godina da dođemo bar do dijela istine, a to je da su ovi ljudi, koji su u sudnici, kako reče Muriz Memić, itekako doprinijeli cijeloj ovoj situaciji. Očekujem da se udovolji žalbi Tužilaštva, a konačnu odluku Suda ćemo poštovati. Pravosnažnu odluku suda nećemo komentarisati - kazao je Feraget.

Inače, na žalbenoj sjednici je tužilac Ćazim Hasanspahić zatražio da se drugostepena presuda preinači u odluci o kazni te da se Alisi Ramić za davanje lažnog iskaza i Hasanu Dupovcu za zloupotrebu položaja izreknu maksimalne kazne za pomenuta krivična djela. Alisa Ramić je bila osuđena na dvije godine i 6 mjeseci, a Dupovca na tri godine zatvora. Odbrane su zatražile da se odbaci žalba Tužilaštva i Ramić i Dupovca oslobode od optužbi. Vijeće Suda BiH kojim je predsjedavao sudija Darko Samardžić odluku će donijeti naknadno.