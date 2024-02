Obilježena stota godišnjica smrti Alekse Šantića

U povodu stote godišnjice smrti Alekse Šantića u organizaciji Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva (SPKD) Prosvjeta Gradski odbor Mostar i Srpskog pjevačkog i kulturno umjetničkog društva "Gusle" na srpskom pravoslavnom groblju Bjelušne u Mostaru održan je pomen na tog velikog mostarskog pjesnika.

Predsjednica mostarske Prosvjete Sanja Bjelica Šagovnović kazala je kako Prosvjeta, zajedno sa SPKUD "Gusle" i Crkvena opštinom Mostar, nastoji na dostojanstven način čuvati sjećanje na lik i djelo Alekse Šantića i vratiti ga Mostaru jer, kako je istaknula, na ovim prostorima nije bilo pjesnika da toliko sliči na svoj grad i grada da sliči na pjesnika kao što je to bio slučaj sa Šantićem i Mostarom.

Vijek nakon smrti Alekse Šantića

- Vijek nakon smrti Alekse Šantića, našeg najvećeg pjesnika, on je itekako živ u našem Mostaru i on je danas, sto godina nakon smrti, najbolji i najvjerniji čuvar srpske kulture, istorije i tradicije u Mostaru - poručila je.

Dodala je kako se nada da će nove mostarske generacije prihvatiti i zavoljeti Šantić onako kako je on volio sve građane Mostara bez obzira na ime, prezime, vjeru i naciju.

Novinar i publicist Šemsudin Zlatko Serdarević, član Upravnog odbora SPKD Mostar Gradski odbor Mostar, istaknuo je kako Mostar ima brojne simbole, ali je samo jedna osoba među tim simbolima, a to je pjesnik Aleksa Šantić.

Šantić je bio čovjek koji je bio primljen u Jugoslovensku akademiju znanosti u Zagrebu

- Šantić je bio čovjek koji je bio primljen u Jugoslovensku akademiju znanosti u Zagrebu, a potom kao dopisni član u Kraljevsku akademiju u Beogradu. To nam puno govori o njemu. On je zadužio Mostar i njegove građane da ga izučavamo, da afirmiramo njegov lik i djelo zbog toga što je bio kozmopolit. On je znao da je bio Srbin, pravoslavac, ali je izašao iz tih okvira i bio kozmopolit, i upravo zbog toga je bio prihvaćen od svih dobronamjernih ljudi - naglasio je Serdarević.

Počasni potpredsjednik SPKD Prosvjeta Ranko Čvoro istaknuo je kako je Aleksa Šantić jedno od najvećih imena koje je Mostar dao.

- Prošlo je jedno stoljeće kako je pokopan Šantić i kako je ispraćen onako kako nikada prije niti poslije njega nitko nije ispraćen. Zabilježeno je da je posmrtna povorka šest sati išla Mostarom, a sahranjen je uz baklje. Mi smo došli ovdje ponizno, u tišini, da se poklonimo, da se nadahnemo, da se okrijepimo ispred spomenika velikana koji je davno dosegnuo prostranstva kosmosa, a svi oni koji su nježni, koji su čedni, koji su čestiti, dolaze ovdje pokloniti se onako kao što se išlo i kao što se ide u svetišta Gračanicu, Dečane, Sopoćane – kazao je Čvoro.

Šantića su se prisjetili i polaznici Prosvjetine škole, koji su na pomen stigli u pratnji starješine Saborne crkve Duško Kojića.

- Mi se svakog dana u Mostaru sjećamo našeg velikog pjesnika Alekse Šantića, sjeća ga se širom svijeta srpski narod, mnoge škole i ulice posvećene su upravo ovom velikanu i važno je napomenuti da su ovdje djeca iz Prosvjetine škole, kojima je danas tema bio upravo Aleksa Šantić - kazao je Kojić.