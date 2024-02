Ekspert za civilno vazduhoplovstvo o aerodromu u Bihaću: Nonsens je potrošiti novac, a neće imati niti putnike niti frekvencije

Aerodrom u Bihaću jedna je od najvećih investicija u Unsko-sanskom kantonu posljednjih godina. Tokom prošle godine ubrzano se radilo na pribavljanju neophodne dokumentacije i dozvola te procesu eksproprijacije, a ukoliko bi sve išlo po planu, procjena je da bi prvi avioni mogli slijetati već za tri godine, piše BHRT.

Izgradnja aerodroma u Bihaću oživjela bi ekonomiju i unaprijedila razvoj turizma, ali i brojnoj dijaspori olakšala dolazak kući. Strateški je to projekat za cijelu Bosnu i Hercegovinu, kaže direktor ovog preduzeća prema čijim riječima bi se prvi letovi mogli očekivati već za tri godine. Optimizam bez pokrića ili realnost?

Bili bez vlastitog zemljišta

- Što se tiče zemljišta za izgrađenost objekta, tu je završeno oko 92 posto, ostaje još osam posto parcela da zaokružimo katastarsku česticu gdje će se vršiti i gradnja objekata poput poletno-sletne staze, stajanke, putničkog terminala, kontrolnog tornja, tehničkog bloka - kaže direktor "JP "Aerodrom Bihać" Anel Hadžić.



Godine 2015. kada je preduzeće osnovano aerodrom nije imao ni centimetar vlastitog zemljišta, podsjetio je Hadžić. Sve što je do sada urađeno je finansirano sredstvima Vlade Federacije BiH, međutim bez stranog ulagača projekat će biti teško privesti kraju.

- Mi smo već sa nekoliko investitora obavili razgovore, s nekima potpisali memorande o saradnji, razmjeni projektno-tehničkih informacija, a sa jednim otišli prilično daleko u toj mjeri da imamo garancije da su zainteresirani za investicije u projektu aerodroma - kaže Elvedin Sedić, gradonačelnik Bihaća.

Blizina drugih aerodroma

Ipak, izgradnja aerodroma u Bihaću za stručnjake iz oblasti civilnog vazduhoplovstva je nonsens, iz razloga što su u blizini aerodromi u Banjoj Luci, Zadru i Zagrebu s linijama koje, navode, Bihać nikada neće imati.

- Nonsens je potrošiti novac na aerodrom koji neće imati niti putnike niti frekvencije. Čisti primjer vam je Morava u koju je utrošeno više od 40 miliona eura, zaposleno je 50 uposlenika, a aerodrom ima svega dva leta sedmično. I 500 do 800 putnika mjesečno. To je manje nego seoska autobuska stanica. Zašto bi neko trošio toliko novaca za to - pita ekspert za civilno vazduhoplovstvo Alen Šćuric.

Svejedno, ako pitate Bišćane, bili bi više nego sretni da se napravi aerodrom u njihovom gradu.