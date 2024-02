Kojović: "Ako ne otvorimo pregovore, preispitat ćemo učešće u vlasti"

Zastupnik u Parlamentu Bosne i Hercegovine Predrag Kojović rekao je da, ukoliko BiH ne dobije status kandidata, preispitat će učešće u vlasti.

Preispitivanje odluka

- Ako ne dobijemo status kandidata, preispitat ćemo učešće u vlasti. Naša stranka više neće učestvovati ni u kakvim pregovorima osim o zakonu o sudovima, sukobu interesa i pranju novca - naveo je Kojović u emisiji Mreža Federalne televizije.

BiH je 15. decembra 2022. godine dobila status kandidata, stoga se pretpostavlja da je Kojović mislio na otvaranje pregovora s Evropskom unijom.

Snimak iz Bakinaca

Također, rekao je da bi volio da se objavi snimak iz Bakinaca, koji je, kako kaže, bio prevara, da bi s vidjelo ko je šta dogovarao, a ko je koga prevario.

- To je stvarno na nivou banalne političke prevare. Dogovorena je raspodjela određenih sredstava koja su trenutno zarobljena na određenim računima javnih preduzeća kako bi se ta sredstva aktivirala za projekte iz te oblasti - rekao je Kojović.

Dodao je da je to ono što je dogovoreno, međutim, razgovarano je o mnogočemu drugom.

- Razgovarano je o mnogo stvari. Mi smo očekivali da će na tom sastanku doći do dogovora o određenom političkom paketu. Oni su to pretvorili u nešto drugo. Obećavaju nam te evropske zakone kako bi ispunili svoje partikularne političke interese. Mi na to nismo pristali. Mi bismo voljeli da se taj snimak objavi, ali kompletan, da se vidi ko je šta pričao i ko je koga prevario - naglašava Kojović.

Dogovoreno je, dodaje on, da će svaka stranka napraviti svoj prijedlog izbornog zakona.

O Čoviću

U jednom dijelu intervjua Kojović je govorio i o predsjedniku HDZ-a BiH Draganu Čoviću i mogućim sankcijama SAD-a protiv njega.

- Ponekad se čini da su (HDZ BiH op. a.) spremni na kompromis. Ponekad isporuče ono što su obećali. Čović je sve bliži crnoj listi. U jednom je krugu ljudi prema kojima se sankcije razmatraju to je sigurno - naglasio je Kojović.

Govoreći o sankcijama i crnim listama, Kojović se dotakao i predsjedavajućeg Predstavničkog doma PSBiH Marinka Čavare. Upitan koliko će dugo ostati na toj poziciji Kojović je insinuirao da će ostati do kraja mandata.

- Ne znam koliko će Čavara biti na poziciji, mandat je četiri godine - zaključuje Kojović.