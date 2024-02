Ajanović: Faruka Balijagića nisu mogli da uklone, postao je "opasan" kao advokat po porodicu Izetbegović

U Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, danas su iznesene završne riječi u predmetu protiv optuženog Ade Balijagića, koji se tereti za više krivičnih djela, čime je glavni pretres okončan danas.

Današnji pretres obilježila je kratka prepirka između predsjednika Vijeća i advokata Mirnesa Ajanovića koji se osvrnuo na to da je ovaj krivični postupak protiv Balijagića "montiran proces". Sudija Slavko Pavlović, prekidavši Ajanovića, ističe da advokat Ajanović unosi elemente politike.

Tokom ročišta, sudija je zamolio Faruka da napusti prostoriju. Ajanović se osvrnuo na to da ovaj postupak traje već deset godina.

- Zašto država ovo radi? Zašto su se uključili u ovakvu odluku, recimo da se pritvor donosi bez saslušavanja stranaka – upitao je Ajanović.

Navodi odbrane neutemeljeni

Federalni tužilac Dragan Stupar tokom današnjeg glavnog pretresa izjavio je da su navodi odbrane ocijenjeni kao neutemeljeni.

Glavni branilac Petko Budiša izjavio je da sud treba biti objektivan i da je jedina moguća oslobađajuća presuda, tvrdeći da je završna riječ tužioca niz izmišljotina i neistina.

- Primjećuje se snažna subjektivnost – izjavio je Budiša, dodavši da tužilac, odnosno Tužilaštvo ima lični odnos da "progone" Adu.

Budiša je dodao da su dokazi zanemareni i da nisu cijenjeni pojedinačno, kazavši da nijedan dokaz nije prihvaćen.

O svjedocima koji su svjedočili protiv optuženog, Budiša je kazao da su oni u „sukobu“ s moralnim normama, pucaju po gradu, bacaju bombe i nose oružje, kao i to da su međusobno u poslovnim relacijama. Dodao je i to kako se Tužilaštvo nije bavilo elementima krivičnog djela bacanje bombe na kuću. Ističe da je Amer Selak duboko involviran u ovaj slučaj, te da se htjeli „napakovati“ za krivično djelo, kao i to da se Faruku oduzme licenca.

Ovisnik o drogama

Nebojša Glavaš je govorio da ga je Faruk "za**bao i da će mu se osvetiti", riječi su Budiše.

Budiša je istakao i to da je Glavaš ovisnik o heroinu, kokainu i da je duševni bolesnik.

- Postavlja se pitanje da li želimo pravdu ili osvetu - kazao je Budiša.

Belma Balijagić-Džuvo izjavila je da je odbrana još 2015. godine utvrdili da je Amer Selak član kriminalne grupe. Međutim, njima niko nije htio „pokloniti“ vjeru, sve do momenta dok se nisu pojavile Sky aplikacije i dok se na Sky aplikaciji nije utvrdio njihov odnos.

- Selak Amer je uživao veliku podršku unutar pravosudnih institucija. Mislio je da nikad neće „pasti“, da je nedodirljiv. Da je Amer Selak sklon vršenju krivičnih djela, potvrđeno je i Aktom Tužilaštva BiH iz kojeg je vidljivo da je isti osumnjičen za vršenje krivičnih djela zajedno s Osmanom Mehmedagićem – istakla je Balijagić-Džuho.