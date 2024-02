Nakon deložacije vlasnik firme mašinom provalio u bivšu vojnu kasarnu Ustikolina

Nakon što je načelnik Općine Foča u FBiH Mujo Sofradžija naredio da se deložiraju firme koje su imale prostorije u objektu bivše vojne kasarne u Ustikolini, kako tvrdi nelegalno, nastao je niz problema i haos.

Prema rješenju Općine, rok za odlazak firmi bio je 25. decembra, ali jedna od firmi to nije učinila. Prostor je preuzela Općina 12. januara. Jučer se dogodio incident gdje vlasnik firme, kako tvrdi načelnik, nasilno upao u pogon, razvalio kapiju te vukao službeno vozilo Općine.

Rješenje Vlade FBiH

Općine je krajem prošle godine utvrdila da firme Baša, Bauprom i nemaju ugovor, odnosno da su koristili opštinski prostor bez naknade. Općina je dobila rješenje Vlade FBiH da su titular te imovine. Tada je načelnik Sofradžija naredio iseljavanje. Također, naveo je kako su koristili i električnu energiju za radionice, a da su računi stizali na Općinu zadnjih 10 godina. Naredio je i da im se isključi struja. No, jučer se otišlo i korak dalje – provaljeno je u prostor kasarne.

- Firma Baša je zatvorena 12.1., ali on nije izašao već je od Suda zatražio privremenu mjeru osiguranja da se sa pristupnog puta ukloni službeni automobil Općine, te ukloni katanac i lanci s kapije. Njegov prijedlog je odbijen 5. febaruara i on 12.2. nasilnički provaljuje kapiju i nasilno miče službeno vozilo koje je parkirano u opštinskom prostoru te ulazi u prostor. Mi smo angažovali pripadnike MUP-a. On je zakačio vozilo i vozao ga po platou, to ima samo u Meksiku - naveo je Sofraždija za N1.



Upao mašinom u prostoriju kasarne

Kazao je kako je vlasnik Baše mašinom upao u prostoriju kasarne. Inspektori MUP-a BPK su izašli na teren i obavili uviđaj. Zatraženo je da se prostor oslobodi od mašina firme kako bi Općina koristila taj prostor i još se čeka epilog. No, kako načelnik tvrdi, od jutros trpi i velike pritiske da traži poništenje rješenja Suda i omogući firmi Baša da koristi prostor.

N1 je pokušao dobiti informaciju i iz MUP-a BPK, ali se nakon nekoliko prebacivanja s odjela na odjel, pa od uprave do uprave, na kraju nisu javljali.

Druga firma koja je bila u ovim prostorima je napustila iste odmah nakon zaprimljenog rješenja Općine.