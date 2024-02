Predstavnici Svjetske banke sutra u posjeti Goraždu, za izgradnju sanitarne deponije na Trešnjici potrebno oko 18 miliona KM

Predstavnici Svjetske banke i tim inžinjera posjetit će sutra Goražde, gdje će sa gradonačelnikom Ernestom Imamovićem i njegovim saradnicima razgovarati o problemu odlaganja i upravljanja otpadom, gorućem problemu ovog grada.

Oni će posjetiti i lokalitet Trešnjica, gdje je planirana izgradnja sanitarne deponije smeća.



Problem kulminirao prošle godine

Problem odlaganja smeća na divljoj deponiji Šišeta kod Goražda kuliminirao je tokom prošle godine, kada su radnici JKP “6. mart” i Profesionalne vatrogasne jedinice, uz pomoć drugih firmi, u više navrata morali gasiti požar. Za sanaciju deponije i gašenje požara, posljednjom odlukom, izdvojeno je 70.000 KM. Situacija postaje neizdrživa, jer Zavod za javno zdravstvo BPK upozorava da je deponija u Šišetima izvor zagađenja vode i zraka, te predstavlja ekološku katastrofu, a zaustavljanje odlaganja otpada na ovoj lokaciji traže i građani.

Izvedba projekta

- Gradska uprava će za februarsku sjednicu Gradskog vijeća predložiti odluku o novoj lokaciji za odlaganje otpada i to na lokalitetu Trešnjice, na način da to ne ugrozi projekt deponije Trešnjica za koju je izrađena kompletna investiciono-tehnička dokumentacija i pribavljene sve dozvole za buduću sanitarnu deponiju. Ističem, jedino Grad Goražde ima kompletno pripremljenu dokumentaciju za izvedbu ovog projekta. To je rezultat dvogodišnjeg rada sa različitim domaćim i međunarodnim instucijama. Razumijem i nezadovoljstvo građana, ali želimo li trajno rješenje morali smo uraditi projekt. Izgradnja sanitarne deponije koštat će približno 18 miliona maraka i sad je u toku izdvajanje dijela iz projektne dokumentacije kako bi se izgradila samo jedna kaseta. To bi, prema prvim informacijama Instituta čiji inžinjeri rade na tome, moglo koštati približno 6 miliona KM. O ovom projektu razgovarat ćemo sa delegacijom Svjetske banke – kazao je za portal "Avaza" gradonačelnik Goražda Ernest Imamović.