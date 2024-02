Čolo o Gavrankapetanoviću: Stid me što živim u sistemu koji mu ovo radi

Pravnica i dugogodišnja članica SDA Alma Čolo prokomentarisala je informaciju da ministar zdravstva FBiH Nediljko Rimac nije dao saglasnost prof. dr. Ismetu Gavrankapetanoviću da preuzme mjesto generalnog direktora KCUS-a.

- Pročitah danas odgovor ministra Rimca kojim odbija dati saglasnost za imenovanje direktora Kliničkog centra u Sarajevu i prepoznah u obrazloženju stavove birokratskih pravnika koji su očigledno umislili da mogu i provoditi proceduru konkursa, i pregledati dokumentaciju, i provjeravati validnost diploma i odlučivati do beskonačnosti. Jesu li prekoračili svoje ovlasti, jesu li instruirani od nekoga, jesu li povezani s nekim, rade li po nečijem nalogu, to treba da utvrde nadležni organi. Sve je provjerljivo. Ali stid me ovog čovjeka, ove ljudske i profesionalne veličine, stid me što živim u sistemu koji mu to radi - navela je Čolo.