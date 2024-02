Svjedokinja ubistva Amre Kahrimanović: Opalio je prvi hitac u leđa, dok je padala približio se i ispucao sve metke

Jedna od prijateljica ubijene Amre Kahrimanović danas se obratila pred skupom u Tuzli te je kazala kako je suviše bolno pričati.

Divna duša

- Amra nije bila samo moja šefica, znamo se dugo godina. Ona je bila moj prijatelj i moja druga sestra. Davala mi je savjete. Moja Amra je bila jedna dobra duša, čitava Tuzla je poznavala. Nikada ružne riječi tolike godine nije uputila nikome, pa čak ni policajcu koji joj je oduzeo život na tako brutalan način.

Dobivala sam pozive, poruke. Završila sam i u bolnici, skoro sam izašla. Izjave koje su iznijete prije što se tiče odnosa Amre i policajca.. Njena porodica, njen brat, može svako o njemu govori da je nasilan, bezobrazan, ali vjerujte mi da je jako dobra osoba. Da je jako osjećajan.

Moja Amra je imala jedan brak iza sebe, dobila je jednog predivnog sina. Ja imam sina od šest godina i voljela bih da bude kao Damir. Samohrana majka, a vjerujte mi znam najbolje ja ovo sve što su ona i njen brat stekli je na častan i pošten način, radom i trudom - kazala je vidno potresena prijateljica Amre Kahrimanović.

Kaže da je osumnjičeni policajac imao naviku da se skriva od ljudi i konzumira alkohol.

- Taj policajac se skrivao od ljudi i konzumirao alkohol. Taj policajac je znao doći s posla, u uniformi, popiti kafu, čaj ne zadržavajući se puno i odlazio je u pizzeriju gdje je ostatak vremena provodio pijući alkohol. Dolazio je u pijanom stanju i počeo se raspitivati o mojoj Amri. Mnogima je čudno da Amra nikad se više nije udavala, bilo im je čudno jer je lijepa žena – dodala je.

Kaže da se policajac raspitivao o njoj i govorio da bi “volio imati takvu ženu pored sebe”.

Nije odustajao

- Policajac se raspitivao o njoj, ima li koga, ja sam rekla da nema nikoga jer je tako odlučila. Pokušavao je preko mene da mu ja pomognem, da je u fazi razvoda, da bi volio imati takvu ženu pored sebe. Rekla sam mu da to pusti, da gleda da spasi sebe i svoj brak.

Rekao joj je da mu se sviđa, ona ga je zamolila da ne priča o tome i da je to ne zanima. On nije odustajao. Zadnjih 15-ak dana vjerovali ili ne, pošto u našem objektu ima video nadzor, on je često sjedio u kutku gdje je slijepi ugao, gdje ga ne snima kamera - kazala je prijateljica Amre Kahrimanović.

To veče, Amra je radila prvu smjenu. Završila je i imala oko 17:00 sati trening i poslije bi svraćala na kafu. Čak smo se dogovorile, pošto je volio kad sam ja u smjeni, znao je da mi prilazi i pita me je li zvala Amra, ja sam na lijep i kulturan način govorila da Amra kada izađe iz objekta ja ne znam šta ona radi. On je oko 15 sati došao u objekat taj dan i naručio čaj, začudio se kako opet ja radim.

Otišao je u pizzeriju i non stop dolazio da vidi ima li nje. Popio je par piva. Dogovorile smo se da ću stavljati zelenu svijeću na stol, kao znak da je on tu. I dan danas u telefonu imam te poruke, kada je otišao u WC uzela sam telefon i poslala joj poruku: „Ne dolazi, tu je“ - ispričala je ona.

- U međuvremenu je u objekat došao jedan gospodin kojeg vidim prvi put. Elvis me i dalje ispitivao hoće li Amra dolaziti, počeo je povisivati ton. U međuvremenu je došao čuvar, ja sam sjela sa njim da mu prenesem šta se treba odraditi, a Elvis me non stop zvao da donesem piće, već sam navikla kad vidim da je flaša prazna da donesem novu.

Gospodin koji je stigao nedavno prije toga, sjeo je s njim, častili su jedan drugog i pili do trenutka kada je Elvis povisio ton na njega. Ja sam pokušala smiriti situaciju, a Elvis je rekao da je on policajac i da će zvati pojačanje. Rekla sam da nema potrebe. Taj gospodin ga je pitao zašto mu zove policiju, dok je pokušao da ustane, policajci su ga izveli napolje, oborili na stol i stavili lisice.

Izašla sam na polje gdje je vanjska bašta, zapalila cigaru. Amra je došla i rekla da se smirim. Dok se obraćala meni, Elvis je izašao iz objekta i prišao nama. Amra mu je rekla da ostane na mjestu, on nije reagovao, ušle smo unutra. Amra mi je rekla da naplatim ako imam šta i da zatvorimo radnju. Pitala sam Elvisa da naplatim, on je počeo vrijeđati Amru pogrdnim imenima, psovao joj je majku.

Vrijeđao je

Čekala sam da izvadi novčanik, nije ništa odgovarao, samo je gledao u pravcu u kojem je Amra izašla i naglo ustao. Rekla sam: „Molim te pusti je na miru“, on je nastavio vrijeđati, ona se okrenula i rekla: „Ja vas neću vrijeđati, niste trebali zvati policiju“. Krenula je, on je požurio za njom. Rekla sam mu da je pusti da ide.

Vjerujte da ne znam odakle je izvadio pištolj, potrčao je za njom. Odgurnula sam ga, a on se ponovo vratio dok je Amra na ulazu u pizzeriju, vjerujem da je pokušala da uđe u pizzeriju jer je tamo bilo nekih ljudi. Opalio je hitac prvi u leđa, dok je padala približio se skroz i ispucao sve metke koje je imao… - ispričala je.