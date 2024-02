Video / Pronašli smo Bizu iz priče Ramiza Zmaja o kobasicama za psa, "bilo je zafrkano"

Ramiz Zmaj, popularni bh. komičar, je prije nekoliko godina ispričao priču o vozaču svom kolegi Zlatanu Memagiću Bizi i slučaju sa kobasicama koje su Biza i njegov kolega pronašli u autobusu i pojeli.



Reporter "Dnevnog avaza" je pronašao Bizu koji mu je prepričao Ramizovu priču.

- To je tačno, to se dogodilo, ja sam to Ramizu ispričao i on je to snimio - kazao je Biza za portal "Avaza".

Kaže da ima mnogo anegdota koje su mu se dogodile za vrijeme posla vozača.

- Mi smo pronašli kobasice u autobusu. Otišli kupili hljeba i mi smo to pojeli. Belaj je kasnije nastupio jer su te kobasice bile namijenjene za psa koji je bio bolestan - rekao je Biza.

U videoprilogu pogledajte kako je Biza ispričao događaj koji je istinit.