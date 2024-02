Marić: Kada je Dodik došao u Sud BiH, on je pokazao da se boji pravosuđa BiH i da nije iznad toga

Marić smatra da Dodik stvara narativ da je sve negativno te da tako zabavlja svoje birače.

- On njima govori kako nije dobro bilo šta da uradi za BiH. Kada bace zamku trebamo to ignorisati. On je došao na Sud BiH, time je pokazao da sve priznaje i da se boji pravosuđa BiH i da nije iznad toga - kazala je Marić.

Marić je, među ostalim, govorila i o odluci ministra Rimca da ne da saglasnost doktoru Ismetu Gavrankapetanoviću za direktora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.