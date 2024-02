Adil Osmanović otvoreno za "Avaz": Nisam više član SDA

Nisam više član Stranke demokratske akcije (SDA). Stranku sam zvanično napustio, tačnije podnio ostavku, prije mjesec i s tim upoznao svoju općinsku organizaciju u Tesliću. Tamo gdje sam se 1990. godine i učlanio u stranku.



Uz Šemsu

Kaže ovo u razgovoru za „Avaz“ Adil Osmanović, sada već bivši član SDA, stranke u kojoj je proveo skoro 34 godine. Jedno vrijeme je bio i zamjenik Bakira Izetbegovića. Ali ova stranka za njega je sada prošlost.

U javnosti se pojavila informacija da Osmanović nije član ni nove stranke Naprijed, koju ju osnovao također bivši SDA-ovac Šemsudin Mehmedović. No, Osmanović nam je pojasnio o čemu se tu radi.

- Nakon što sam napustio SDA, zajedno s gospodinom Mehmedovićem, pokrenuo sam vrlo dobar i kvalitetan projekt kada je u pitanju politička stranka Naprijed. Niti jednog momenta ne želim da to negiram. Smatram da je to dobar projekt i da treba nastaviti s njim. Ja sam samo rekao da nisam formalnopravno član te stranke, ali jesam dio projekta i sve smo zajedno pokrenuli - rekao nam je Osmanović.

Samo teren

Kako kaže, malo ga je jedino iznenadio potez Mehmedovića da ga predloži u stranačke organe bez konsultacije.

- Ja sam mu prije toga rekao da treba akcent prvo staviti na teren. Meni je nezgodno da budem potpredsjednik stranke, a nismo završili terenski posao i organizaciju. Rekao sam mu da ne želim da se gore pozicioniram, a da nismo temeljito uradili terenski dio posla. I ovo što je urađeno, sve je to privremenog karaktera, uz uvažavanje ovih ljudi. Kratko i jasno, ja sam to pokrenuo i tu sam, uz Mehmedovića i ovu stranku. Nema potreba da to negiram - istakao je Osmanović.

Nema potrebe za obrazloženjem

Osmanović kaže da Centrali SDA nije obrazlagao zašto je napustio stranku. Tvrdi da je sve rekao još prije Kongresa stranke.

- Nema potrebe da bilo šta obrazlažem, sve sam davno rekao - kazao je Osmanović.