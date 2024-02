Efendić: Na sceni je etničko čišćenje Bošnjaka iz institucija BiH

U Centru za kulturu Lukavac održana je tribina na temu “Država BiH iznad svega“ koju je organizovao Gradski savjet Stranke za Bosnu i Hercegovinu (SBiH).

Skup je upriličen u povodu obilježavanja 1. marta, Dana nezavisnosti BiH, a gosti tribine bili su predsjednik Stranke za BiH Semir Efendić, delegat SBiH u Domu naroda Parlamenta BiH Džemal Smajić, te predsjednik kantonalnog vijeća SBiH u TK Mirnes Gušić.

Efendić je kazao da ozbiljno treba shvatiti situaciju u kojoj se BiH nalazi, posebno jer su državnim institucijama ovladale snage koje žele nestanak Bosne i Hercegovine, te poručio da moramo brinuti za državu i braniti je.

- Nekoliko dana nakon što smo proglasili nezavisnost, 29. februara i 1. marta 1992. godine, krenula je brutalna, krvava, agresija na Republiku BiH. Armija RBiH uspjela je da zaustavi agresiju u preteškim okolnostima, koja je imala za cilj da ova država nestane, da pola pripadne jednoj susjednoj državi, pola drugoj. Nije se tu promijenilo ništa u njihovim nastojanjima, samo se to sada ne vodi ratnim nego mirnodovskim sredstvima. Postavlja se pitanje kako smo došli do toga da one snage koje su napale državu, koje su uspjele u Ustav unijeti jednu drugačiju teritorijalnu organizaciju, entitete, kantone, uzmu i državu?! Ovog trenutka traje etničko čišćenje Bošnjaka iz institucija BiH. Tako, u Minisitarstvu sigurnosti BiH sada radi preko 70 posto Srba - upozorio je Efendić.

"Svijest o državi"

Dodao je da je posebno utjecaj Bošnjaka u bh. entitetu RS doveden u pitanje, te da to na svojoj koži najviše osjete oni koji su preživjeli genocid u Srebrenici.

- U gradu gdje je počinjen genocid i većinom žive Bošnjaci načelnika biraju građani Srbije. Ne možemo to da zaštitimo kroz institucije, CIK i druge organe, jer smo bili naivni i izglasali Zakon o prebivalištu i dali MUP-u RS da određuje ko gdje stanuje i živi. U ovih 30 godina doveli smo se da to pola BiH, koje se zove RS, izgubimo u smislu mogućnosti da utičemo na dešavanja tamo - naglasio je Efendić.

Državne institucije moramo spasiti od daljeg gubljenja, istakao je Efendić.

- Mi imamo osjećaj da će neko drugi brinuti o državi, da će se sama sačuvati. Neće! Pozivam da se svi okrenemo u pravcu razvoja i više stava pokažemo prema onima koji su protiv države. Sramota je u šta smo se doveli od onih koji su na livadi neke kvazi institucije napravili, pa su oni danas jači od države, a mi koji smo imali te institucije sve vrijeme ih ostavili. Naš narod mora da izgradi svijest o državi - istakao je Efendić.

Višestoljetna državotvorna tradicija

Naveo je i kako je narod u proteklim decenijama izgubio povjerenje u politiku.

- Preuzimanjem pozicije predsjednika SBiH smatrao sam da je krajnje vrijeme da napravimo jednu dobru stranku koja nas neće prodati i izdati i koja će znati stati ispred interesa države BiH i ne praviti u tome nikakav kompromis. Siguran sam da će naše aktivno djelovanje na političkoj sceni uvjeriti građane jednog dana da mi to jesmo - rekao je Efendić.

Smajić je kazao da je Bosna i Hercegovina jedna od rijetkih država koja ima višestoljetnu državotvornu tradiciju, te da se, iako smo malobrojan narod, možemo pohvaliti državom.

- Naša država postojala je kada mnoge današnje evropske države nisu postojale. Naš usud je da je svaka generacija na različite načine morala braniti državotvornost BiH. Iako su ovo relativno mirni periodi kada nema agresije od strane susjednih država u političkom smislu ta borba za državu BiH i njenu državotvornost nije nikad stala - kazao je Smajić.

Pred BiH, naveo je, stoji nova borba, otvaranje pregovora o integraciji u EU porodicu.

- Od nas se očekuje da do kraja marta usvojimo Zakon o sukobu interesa i Zakon o sudovima BiH. Stranke Trojke zajedno sa SNSD-om i HDZ-om na privatnim imanjima dogovaraju kako da to riješe. Stranke Trojke su načelno prihvatile neke odrednice po kojima se sudovima BiH smanjuje nadležnost i spušta na entitete što je nezamislivo. To je državni zakon i on mora da ima državnu nadležnost na teritoriji cijele BiH. SBiH ima odgovornost i dužnost da zaustavi sve što će slabiti institucije države BiH i samu državu - podcrtao je Smajić, te podsjetio da je SBiH prije nekoliko dana učestvovala u donošenju Zakona o sprečavanju pranja novca i finasiranju terorističkih organizacija i pokazala kako se mogu donijeti zakoni koji će BiH približiti EU, a da se ne popusti pod ucjenama i pritiscima od strane HDZ-a i SNSD-a što Trojka radi.

Tri zadatka

Gušić je stava da bi vlast u BiH trebala da ima tri zadatka pred sobom, a to je osigurati jedinstvo o ideji jedne države, te osigurati sigurnost i blagostanje za sve građane.

- Prvi zadatak pokušali smo ostvariti 1992. godine, imali smo pogled na jedinstvo, to nije bilo prihvaćeno. I danas postoje politike koje govore o odcjepljenju i samostalnosti, ali i druge politike koje govore o etnoteritorijalizaciji. Nedostaje ova ideja o jedinstvenoj državi BiH. Mi kao SBiH baštinimo one tradicije koje su nastale te ‘92 i borimo se za takvu državu, jedinstvenu, cjelovitu, ravnopravnu za sve građane, narode koji u njoj žive - poručio je Gušić.

Dodao je da je Stranka za BiH godinama unazad nudila programe i projekte koji bi trebali da osiguraju razvoj, ekonomiju u ovoj državi, razlog da ljudi ostanu i usavršavaju u znanju i napreduju u bogatstvu, saopćeno je iz Press službe SBiH.