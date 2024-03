Ćosić: Svaki put kad dođemo blizu sporazuma, pojave se rušitelji

Zašto nije izgledan dogovor između stranaka vladajuće koalicije oko ključnih zakona za otvaranje pristupnih pregovora nakon posljednjeg sastanka čelnika stranaka? Hoće li hrvatski predstavnici insistirati na izmjenama Izbornog zakona po pitanju izbora hrvatskog člana Predsjedništva BiH? Neka su od pitanja na koja je odgovore za RTV HB dao delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Zdenko Ćosić.

Upitan zbog čega, po njegovom mišljenju ne može doći do dogovora, Ćosić je istakao da je taj problem već dugo evidentan.

- Nedostatak političke volje. Problem je političko licemjerje, mimikrija; načelno se svi slažu da jedni drugima ne trebaju birati političke predstavnike. Načelno, svi se slažu da trebamo usklađivati svoje propise sa standardima Evropske unije. Dakle, svi se slažemo da je ovo zemlja ravnopravnih naroda, to je deklarativno - kazao je Ćosić dodajući da se kada to treba potvrditi pravim političkim potezom nađe koliko hoćete razloga da to ne bude tako.

Ne postoji politička volja

On je kazao da je mišljenja da je najveći problem Bosne i Hercegovine to što nema političke volje da se provede ono za što se deklarativno zalažemo.

- To znači da postoje skrivene politike, da su ove javne politike samo "smokvin list" za neke druge političke planove koji se još uvijek drže u ladicama, ali se za njih priprema teren - rekao je Ćosić.

Upitan hoće li i dalje insistirati na izmjenama načina izbora hrvatskog člana Predsjedništva BiH kroz izmjenu Izbornog zakona BiH uz napomenu da neki već njegovu stranku optužuju da zbog toga blokira evropski put BiH, Ćosić je kazao da mu nije jasno zašto bi neko optuživao one koji se zalažu za primjenu Ustava.

- Mi nemamo izbora. Ne znam zašto bi netko optuživao onu politiku koja traži da se Ustav ove zemlje primjenjuje kroz sve propise pa tako i kroz Izborni zakon, kazao je Ćosić te podsjetio da je krovno načelo Ustava BiH ravnopravnost tri konstitutivna naroda.

Ćosić je mišljenja da se podrazumijeva da bi svi zakoni morali biti u skladu s tim spomenutim ustavnim načelom.



- Onaj ko to osporava, onaj ko derogira Ustav, onaj ko pokušava na mala vrata uvesti drugačiju konstrukciju Bosne i Hercegovine; za njega se može reći da koči svaki napredak BiH te generira unutarnje nesporazume i sukobe u zemlji - istakao je Ćosić.

"Jasno ko su rušitelji"

Na pitanje kako će HDZ BiH reagirati ako se ne usvoje izmjene Izbornog zakona BiH, Ćosić je istakao da se rušitelji uvijek, prije ili kasnije, jave.

- Ako imaju svoje rušilačke namjere oni ih ne mogu skrivati. Svaki put kada dođemo nadomak nekakva sporazuma, onda se ti rušitelji pojavljuju. Oni to pokušavaju umotati u nekakve druge, prihvatljive teorije, ali je potpuno jasno da su oni rušitelji ove zemlje - zaključuje Ćosić.