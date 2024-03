Čampara: Evropski zvaničnici ne dolaze bezveze, to je "vjetar u leđa" za BiH

Aljoša Čampara, delegat u Domu naroda Parlamenta FBiH, kazao je da su partneri državne koalicije blizu toga da u potpunosti usaglase stavove o sprečavanju sukoba interesa, te da smatra da zakon o sudovima nije ključno pitanje u ovom trenutku.

Gostujući na BHRT-u, Čampara je izrazio nadu u prevladavanje razuma i da će BiH doći u situaciju da pokrene pregovore sa EU.

- Mislim da smo vrlo blizu, oko 98,9 posto je usaglašeno stavova oko zakona o sprečavanju sukoba interesa. Usaglasili smo i izmjene i dopune zakona o državnoj službi, usvojit će se budžet. Kad bismo na ovo što sam nabrojao imali i nešto oko kontrole granica, to bio bio jedan kredibilan napredak i da bismo mi došli u situaciju da otvorimo pregovore - kazao je, pa nastavio o zakonu o sudvoima:

- Ja mislim da smo mi sami nametnuli neke zakone. Mi imamo ko 50 zakona koje moramo usvojiti iz 14 prioriteta EU. Ne znam baš jesu li iz EU nam rekli da su ova tri o kojima se priča pred kraj marta ključni, je li to tako naglašeno ili smo mi više naglasili kroz ove neke razgovore naše.

Dodao je i da su posjete šefova diplomatije Austrije i Italije "vjetar u leđa" za BiH.

Sastanak u Mostaru

- Sigurno ne dolaze bezveze. I to je jedna od poruka našim liderima - kazao je.



Čampara je prokomentarisao i prošlosedmični sastanak državne koalicije u Mostaru.

- Bilo je tu oprečnih razmišljanja, oprečnih stavova. Oko nekih stvari je evidentno da se ne možemo dogovoriti. Kad je u pitanju izborni zakon, da sad mijenjamo način na koji se bira član Predsjedništva, mi na to ne možemo pristati bez ustavnih promjena. Oko zakona o sudovima, naše stajalište je da to mora biti oko dva ili tri kilometara od državnih institucija. To može biti eventualno, da napravimo neki kompromis, Istočno Novo Sarajevo. Mi od toga ne možemo i nećemo odstupiti. To su crvene linije. To su stavovi i mišljenja koja mi dijelimo s Venecijanskom komisijom i sa Evropskom komisijom. Na kraju su oni ti koji nam moraju dati kvačicu i reći da je nešto dobro - rekao je Čampara.

Dodao je da je u Mostaru bilo "disonantnih tonova".

- U suštini, ne bih rekao da je to bilo nešto na način da je sastanak propao - kazao je.

Izborni zakon

Osvrnuo se i na scene ispred zgrade u kojoj se održao sastanak u Mostaru, rekavši da je sve prošlo u "finom tonu".

- Čak je i Dodik rekao da neće biti nikakvih problema, da će on podržati zakon o sprečavanju sukobu interesa i zakon o državnoj službi. Rekao je "dajte ljudi da radimo", da uradimo neki napredak. Evo ako i vi mislite da će nam Evropa otvoriti vrata oko pregovora, nemam nikakav problem". Bio je vrlo kooperativan, moram istinu govoriti - kazao je Čampara.



Čampara je dodao da od izmjena izbornog zakona vezanih za legitimno predstavljanje u ovom trenutku nema ništa.

- Vezano za izbor člana Predsjedništva na ovaj način se ne može desiti. To je jasno i HDZ-u u ovom trenutku. Mi samo možemo razgovarati o tehničkim izmjenama, a to je sigurno dobra stvar koja treba svim političkim subjektima - kazao je.

O Tegeltiji

Dotakao se i imenovanja Milana Tegeltije za počasnog bh. konzula u Rijeci.

- To biste trebali pitati Komšića i Bećirovića, oni su članovi Predsjedništva. Ja mislim da to nije dobra odluka. To će vjerovatno savjetnici reći Bećiroviću, ja ga dugo nisam vidio. To vam je Bosna i Hercegovina, to vam je Predsjedništvo, to su te stalne ucjene... Vjerovatno je Željka Cvijanović ih ucjenila i rekla "ako vi nećete njega imenovati, onda neću ni ja nikoga vašeg". Ne znam ja više kako bih to nazvao, ali mi kao društvo nažalost nismo sazreli da neki ljudi koji su na crnim listama ne bi trebali predstavljati BiH - kazao je Čampara.