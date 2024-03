Konaković: Ovo je najbolji izvještaj u historiji BiH

Ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković obratio se medijima nakon završenog sastanka sa šefovima diplomatija Italije Antonijom Tajanijem i Austrije Aleksanderom Šalenbergom (Alexander Schallenberg).

Ministar Konaković je naglasio kako je riječ o veoma pozitivnom sastanku, te dodao da su Italija i Austrija veliki prijatelji Bosne i Hercegovine.

- Podrška BiH je očita kroz jednu novu formu, koja se zova "prijatelji zapadnog Balkana", uz ove dvije, još pet evropskih zemalja čini taj klub. Mogu reći da su naša dva današnja gosta među najvećim zagovornicima ovog procesa i pružaju nam značajnu i veliku podršku. Govorili smo o tome da od njihove prethodne posjete pa do danas urađeno jako puno na evropskom putu. Vidjet ćemo da li je to dovoljno, pošto imamo još neke uslove koje bismo trebali do sjednice i odluke Evropskog vijeća ispuniti. Oni su već u proceduri. Mislim da ćemo već danas razmatrati zakon o sukobu interesa na sjednici Vijeća ministara. Govorili smo o tome da rješavanje EUROPOL kontakt tačke, usvajanje programa reformi na vrijeme, prvog i drugog, sedam-osam evropskih zakona, početak FRONTEX-a, koja je veoma važna stavka u procesu ilegalnih migracija. Za nas i za EU. Konstatovali smo ono što mi je Varhelji rekao na zadnjoj sesiji u Briselu - ovo je najbolji izvještaj BiH u njenoj historiji, ali da ima još nekoliko važnih zadataka i nadam se da ćemo biti svjesni njih, a onda ih i ispuniti, ali ne na štetu institucija BiH. Bez obzira što je ovo važan trenutak - kazao je ministar Konaković.

Dodao je da "od EU treba liderstvo i da se ne može govoriti samo o birokratskim procesima i procedurama".

- O tome sam govorio jer oba moja prijatelja (Tajani i Šalenberg, op. a.) razumiju vrlo dobro i što demonstriraju liderstvo sa strane naših prijateljskih zemalja. Podsjetili smo se i podvukli važnost ekonomskih procesa. BiH obim trgovinske razmjene sa EU, zemljama članicama i kandidatkinjama, ima u punom kapacitetu. Izvozimo više od 93 posto proizvoda u zemlje EU. Nemoguće je naći ni približnu alternativu. Ako se paket podrške zapadnom Balkanu implementira kako je planirano, BiH dobija milijardu eura podrške svojoj ekonomiji. Također, dobijamo priliku čak i prije punopravnog članstva značajno integrišemo u tržište EU. To je ono što suštinski trebamo - dodao je Konaković.