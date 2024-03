Teretna motorna vozila iz Goražda prema Sarajevu od danas saobraćaju preko Prače

Regionalni putni pravac preko Prače od danas je jedini izvjestan za teretna motorna vozila preko 12 tona koja saobraćaju na relaciji Goražde – Sarajevo.

Goraždanska privreda ali i autoprevoznici čiji autobusi teže više od 12 tona došli su u nezavidan položaj nakon što je saobraćaj preko Rogoja u potpunosti zatvoren zbog rekonstrukcije tunela na magistralnom putu Foča - Sarajevo, na dionici Dobro Polje – Miljevina, što će trajati do kraja marta. Na putu prema Sarajevu preko Rogatice, na dionici magistralnog puta Sastavci-Ustiprača oštećen je most te se saobraćaj odvija jednom saobraćajnom trakom, uz ograničenje za vozila do 12 tona.

Niz problema

Premijer BPK Goražde Edin Ćulov naglašava da je sve navedeno uzrokovalo niz problema u komunikacijama prema Sarajevu.

- Nije ovo problem samo za BPK Goražde, već za cijeli region i privredne subjekte koji se bave proizvodnjom, izvozom i druge. Oni neće biti u mogućnosti da svoju robu isporučuju prema Sarajevu onako kako su radili do sada. Objektivni su razlozi, tunel na putnom pravcu od Foče je oštećen, možda su se mogli radovi vršiti u noćnim satima kao što je bio primjer sa tunelom kod Mostara. Na lokaciji Sastavci prema Rogatici potonuo je dio mosta i tu se radi na rješenju i sanaciji, ali nema transporta za vozila preko 12 tona – kazao je Ćulov.

Alternativni pravac prema Prači

Naglasio je da od danas vozila koja vrše prevoz robe i šleperi preko 12 tona koriste regionalni put Goražde – Prača – Sarajevo, uz napomenu da ni put preko Grepka zbog širine kolovoza nije preporučiv za kamione.

- Preko Grepka se možda može u pratnji policije, znamo da je to uži put i da na par dionica ima problema sa prolazom, ali ako je riječ o šleperima oni bi morali biti praćeni policijom zbog zakrčenja saobraćaja. Nažalost, dok se ne otvori putni pravac preko Rogoja, privrednicima ostaje da koriste alternativni pravac prema Prači. Ono što možemo mi učiniti je da angažujemo policiju u pratnji kako bi omogućili brži protok vozila – napomenuo je Ćulov.

Trunel Hranjen

Po njegovim riječima i ova svojevrsna saobraćajna blokada, bar kada su u pitanju teška motorna vozila, još jednom je potvrdila koliko je za BPK Goražde nužno što hitnije probijanje tunela Hranjen.

- Ovo je dokaz da moramo ubrzati radove na tunelu Hranjen, oni se moraju što prije završiti, kao i prilazna cesta kako bi se do Sarajeva putovalo 57 kilometara za 45 minuta i to je od ogromnog značaja za kompletan region. Bile su dvije žalbe na aktuelnom tenderu od 123 miliona, očekujemo da se ove sedmice završi žalbeni rok i konačno krene sa implementacijom. Rok je 30 mjeseci i nadam se da neće biti nekih nepredviđenih situacija - kazao je premijer BPK Goražde.