Dražen Ričl Zijo: 62. godišnjica rođenja nekadašnjeg frontmena “Crvene jabuke”

Na današnji dan 1962. godine, u Sarajevu je rođen Dražen Ričl, poznatiji kao Zijo, glumac, komičar, nadrealista, jedan od pokretača "Novog primitivizma" (New primitives), gitarista nekoliko sarajevskih muzičkih grupa, frontmen i jedan od osnivača poznate muzičke grupe "Crvena jabuka". Ričl je jedno vrijeme bio i gitarist sastava “Elvis J. Kurtović”, te glumac u “Top listi nadrealista”.

1930. - Rođen Stanko Horvat, hrvatski kompozitor i muzički pedagog. Od 1961. godine radio je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, prvo kao profesor teoretskih predmeta, da bi kasnije preuzeo katedru kompozicije, gdje je odgojio veliki broj danas najznačajnijih hrvatskih kompozitora. Od 1976. do penzionisanja bio je redovan profesor te ustanove, a dekan od 1977. do 1981. godine. Bio je redovan član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Nagrađen je brojnim nagradama i priznanjima. Godine 1991., preuzeo je dužnost glavnog urednika notnih izdanja HDS-a "Ars croatica", gdje je radio do 2001. Njegova djela se izvode u Hrvatskoj, u svim evropskim državama i gotovo na svim kontinentima.

1935. - Umro srbijanski fizičar, elektrotehničar i pronalazač Mihailo Pupin. Iz rodnog Idvora u Banatu je, 1874., nakon školovanja u Pančevu i Pragu, otišao u SAD, gdje je završio Kolumbija univerzitet u Njujorku na kojem je potom bio profesor teorijske fizike i 40 godina predsjednik Instituta radio-inžinjera. Električni rezonator pomoću kojeg je preko istog provodnika moguć istovremeni prijenos vijesti na različitim talasnim dužinama bio je prvi od njegovih brojnih pronalazaka. Najvećim otkrićem - samoindukcionim kalemovima ("Pupinovi kalemovi") omogućio je prijenos telefonskih razgovora na veliku daljinu. Također je otkrio sekundarne radijacije rendgenskih zraka, elektromagnetske detektore, napisao je univerzitetski udžbenik termodinamike. Za naučni rad je 1920. odlikovan Edisonovom medaljom, a za knjigu o svom životu "Imigrant to Inventor" ("Od pašnjaka do naučenjaka"), 1924. je dobio Pulicerovu nagradu. Njegovo ime nose fizičke laboratorije Kolumbija univerziteta.

1946. - Rođena američka glumica i pjevačica Lajza Mineli (Liza Minnelli), čije su osnovne glumačke vrline - ogromna energija i sugestivnost. Karijeru je počela pjevajući u noćnim klubovima i glumeći u njujorškim pozorištima na Brodveju. Filmovi: "Kabare" (nagrada Oskar), "Nasrtljiva djevojka", "Kaži da me voliš", "Sretna Ledi", "Tišina, smijemo se", "Njujork, Njujork", "Artur".

1956. - Stiven Persi Haris (Stephen Percy Harris), basista i vođa grupe “Iron Maiden”, koju je formirao 1976. godine, slavi 68. rođendan. Haris je uveo novi stil sviranja bas-gitare koji se danas naziva “galopiranje”, čime je postao uzor mnogim bas-gitaristima širom sveta i stekao poštovanje svojih kolega.

1964. - Umro srbijanski slikar Jovan Bijelić, jedan od najznačajnijih jugoslavenskih likovnih stvaralaca između dva svjetska rata. Studirao je u Sarajevu, Krakovu, Parizu i Pragu. Scenograf (potom i šef slikarske radionice) Narodnog pozorišta u Beogradu, u kojem je živio do smrti, postao je 1919. Slikao je portrete, pejzaže, mrtvu prirodu i kompozicije. Imao je privatnu školu iz koje je izašlo niz slikara. Djela: "Portret djevojke", "Kupačica", "Jajce", "Kći umjetnikova", "Dvorište", "Ženski akt", "Sarajevo", "Portret starice".