Damir ef. Peštalić, glavni imam Medžlisa IZ Srebrenica, za "Avaz": Nadam se da ćemo kroz ramazan ojačati

Velika je milost nakon genocida dočekivati ramazane u Srebrenici i zahvalni smo na tome, kazao je za "Avaz" Damir ef. Peštalić, glavni imam MIZ Srebrenica.



I ovog ramazana, dok bukte ratovi u Gazi, Ukrajini i drugim dijelovima svijeta, mir će biti jedna od osnovnih želja i u dovama iz BiH.

Doza opreza

- Narodu koji je preživio agresiju i genocid naravno da je najvažniji mir i uvijek je pod nekom dozom opreza. Uvijek moramo doviti dragom Bogu da bude mir, ali se istovremeno i boriti na tom planu. I ramazan je borba sa svojim nefsom. Nadam se da ćemo kroz ramazan ojačati i shvatiti da je sve do nas, da treba da radimo ono što je do nas. Ima jedna lijepa arapska poslovica, kada u ime Boga uradite ono što je do vas, dragi Bog će uraditi ono što nije. Mi volimo nekako obrnuto, što nije do nas da radimo - ističe ef. Peštalić.

Obični ljudi u BiH i van nje imaju posebnu vezu sa Srebrenicom i posebnu emociju prema njoj, pa je i broj posjeta Memorijalnom centru sve veći. Ef. Peštalić očekuje da ta veza bude još jača tokom ramazana.

Strateški odnos

- Politika, evidentno, nema sistemski, strateški odnos prema Srebrenici. Sve je od danas do sutra, tako je bilo prije, tako je i danas. Vjerovatno će se mnogi kroz ramazan htjeti malo približiti, kroz neke programe ili iftare, a poslije će se opet udaljiti, čekati dženazu 11. jula. Zabrinjava da čak ni u Srebrenici mi nemamo jedinstvo i isti cilj. Naši lideri u Sarajevu nisu sjeli za isti sto da pričaju o Srebrenici - ističe Damir ef. Peštalić, glavni imam Medžlisa IZ Srebrenica.

Iftari za majke

Teravih-namaz u ovom medžlisu klanja se na 11 mjesta, od Čaršijske džamije u centru grada, Gornjih Potočara, Sućeske, Podgaja, Osata, Osmača, Velike Daljegošte, Gostilja, Luke i Kruševog Dola, do Memorijalnog centra Potočari, u kojem i teravije izazivaju posebne emocije.

- Trudimo se da, koliko je do nas, bude što više druženja i iftara. Našim majkama pravimo iftare i organiziramo posjete. To je nešto što veže ljude, ljudi iz dijaspore žele da pošalju svoj iftar, mi to organiziramo pa, osim ljudi u Srebrenici, vežemo i one koji su van Srebrenice - kaže ef. Peštalić.