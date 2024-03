Ako su Solak, Hodžić i Novalić nedužni", ko je onda kriv: "Fadil je us**o, Bog zna zašto je to dobro!"

Fikretu Hodžiću, Fadilu Novaliću i Fahrudinu Solaku, pravosnažno osuđenim u aferi "Respiratori" na ukupno 15 godina zatvora, svi su drugi krivi zašto uskoro moraju na izdržavanje zatvorske kazne u Vojkoviće.



Novalić tražio pomilovanje

Tužilaštvo ih je optužilo, Sud BiH pravosnažno osudio za visoku korupciju. I na kraju cijele balade, odbijenih žalbi za Hodžića i Solaka, pitanje dana kada će biti Novalića, krivi su im mediji zašto idu na robiju.

Prema njihovoj priči i verziji, na što imaju pravo, svi su oni nedužni. Zbog toga je Novalić i tražio pomilovanje.

No, pitanje je ko je onda kriv u aferi teškoj 10,5 miliona KM u kojoj su nabavljeni respiratori u jeku pandemije koji nisu bili namijenjeni za liječenje kovid pacijenata.

I nekoliko sati pred odlazak Hodžića u zatvor, novi status. Između ostalog, navodi i ovo:

- Možda ne izgleda realno, ali ja sam donekle sretan što je došao dan u kojem će svi oni koji su čekali trenutak u kojem će napisati vijest da sam otišao u zatvor shvatiti da su i pored napisane vijesti i dalje nesretni.



No, kada pogledamo suđenje, proces, navode Tužilaštva, dokaze i poruke iz viber grupe, materijalne dokaze, izjave svjedoka, navode da se Novalić i Hodžić uopće ne poznaju, a utvrdilo se suprotno, zaključak je jedan. Mediji nisu krivi, ali jesu oni koji su ih namagarčili, pa zbog njih idu u Vojkoviće.

Umjesto polemike, objavljujemo samo poruke sa suđenja. Neka narod, da ne bude mediji (Avaz) to talasaju, imaju i objavljuje informacije, što nam je posao, vide i procijene šta su i kako radili Novalić i ekipa.

Poruke su pisali, pa zatim brisali. Novalić je čak zamijenio i mobitel. Zašto?

Viber grupa "Gensek"

Ovo su poruke koje je 28. jula 2021.godine pročitao u sudnici tužilac Mirza Hukeljić. Radi se o viber grupi "Gensek" u kojoj su bili Novalić, ali i Edita Kalajdžić, sekretarka Vlade, ali i tadašnji šef kabineta premijera Hasan Ganibegović...

Tužilac je izdvojio poruku koju je u grupi napisala Edita Kalajdžić, sekretarka Vlade FBiH, u kojoj piše: "Šefe, čujte se vi sa Sebijom o cijenama respiratora".



U jednoj od poruka stoji:

- Molim vas, proslijedite ovo do premijera. Respiratori nisu odgovarajući, pacijenti umiru na tim respiratorima jer dolazi do rupture pluća. Ovakve vam mogu nabaviti hiljadu komada po cijeni od 9.000 dolara'. Sjećate li se ove poruke, dobili smo baš te respiratore".



Osim toga, u grupi Edita Kalajdžić piše i ovo:

Šefe, ovaj ugovor se odmah treba raskinuti. Rok za isporuku je bio 15. april. Treba kazati da ništa ne preuzimaju još.

Na to tadašni premijer Fadil Novalić odgovara:

- Meni je za danas dosta. Kako ćemo poništiti kad su pare otišle u Kinu?", a ona odgovara:

- Šta nas briga gdje su pare. Nije isporučio robu do 15. aprila, član 11 ugovora".

- Šta je razlog raskida? Rok? Još bi se gore uvalili - odgovara Novalić, na šta mu ona odgovara da je "ugovor katastrofa".

Fikret ide kod Senada

Prezentirana je i prepiska koja se tiče gostovanja Fikreta Hodžića na FACE TV nakon što su, kako tvrdi tužilac, optuženi saznali o istrazi.

Novalić u istoj Viber grupi piše:

- Razgovarao sam s Fikretom. Sinoć je bila novinarka Degirmendžić koja je počela aferu i napravila niz improvizacija da se otvore vrata i mnogo toga pobije. Senad zove Fikreta da dođe večeras. Fikret pita treba li, on misli da treba. Treba mu to javiti. Ja ne znam treba li to ili ne treba. Treba pitati Dženanu i ako ona kaže da onda treba, i da ga spremi".

Hukeljić je u sudnici zatim prezentirao komunikaciju kojom dokazuje da je osoba koja je ranije spominjana u poruci: "Selam, rekao mi je Asim da vam se javim", ustvari Asim Sarajlić.

Radi se o poruci koju je, kako je rekao, Sarajlić poslao Hodžiću u kojoj stoji: "Fadil je us**o i on je najodgovorniji. Ali sve što se desilo, moralo se desiti, Bog zna zašto je to dobro".

Također je prezentirana i komunikacija između Fikreta Hodžića i Nasera Orića.

Lik nije normalan

U toj prepisci Hodžić piše Oriću: "Fadil nas ubi nogama. Pročitaj Avaz. Lik nije normalan".

Potom slijedi izbrisana poruka, a tužilac tvrdi da se radi o fotografiji dokumenta, koju je Hodžić potom obrisao, nakon čega piše: - Jer ja Fadila jednim papirom mogu zakucati.

U jednoj od poruka u martu 2020.godine, Novalić kaže:

- Ako Solak ne promjeni poslovnik, možemo se slikati. Ganibegović na to kaže za Solaka: "Ograničen je k'o balkon, a vozi Tuarega".

Novalić dodaje: "On jadan i ne zna da ne odlučuje ni o ničemu. Mogu misliti šta Hrvati misle, još jedan glupi Bošnjak".

Kalajdžić odgovara:

- Mujica se prodaje za 100 maraka.

I na kraju, hoće li iko odgovarati za desetine umrlih u KCUS-u, na istim tim uređajima koji su kupljeni za 10,5 miliona KM, a vještaci su utvrdili da nisu za liječenje u bolnicama.