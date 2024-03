Muftija bihaćki Mehmed ef. Kudić za "Avaz": Ramazan je berićet i milost za sve ljude

Prvi dani ramazana i u Bihaću i Bosanskoj Krajini protječu u atmosferi koja se samo u ovom mjesecu može osjetiti.



- Moram kazati da sam već prve noći na teraviji vidio veliki broj ljudi, posebno mladih, koji su s ushićenjem dočekali mjesec ramazan. Oni koji su to radili i do sada, s radošću prihvataju propise posta, u svakom ramazanu čovjek nešto novo nauči, ali i onima koji su možda do sada manje o ramazanu razmišljali prilika je da to promijene, jer ramazan je berićet i milost za sve ljude - kaže za "Avaz“ muftija bihaćki Mehmed ef. Kudić.

Najveći efekt

Dodaje da svaki ramazan sa sobom donosi obnovu moralnog i društvenog ambijenta, a samokontrola je jedna od najvažnijih lekcija.

- Ne postoji vidljivo mjerilo kojim se na ovom svijetu može izvagati ili izmjeriti post. Meleki pišu naša dobra djela, sva osim posta, a post Allah, dž. š., posebno upisuje. Možda najveći efekt posta na svakog postača, osim toga da je on strpljiv, da ima saosjećanja prema drugom, jeste samokontrola. Ne samo na način da ne čini loše prema drugom već da u svakom postupku, riječi, pa čak i misli ne čini loše drugom - ističe ef. Kudić.

Komentirajući aktuelno stanje muslimana, pa i cijelog svijeta, muftija Kudić kaže da svaki čovjek treba biti optimista, dok oni koji vode državu, čije se riječi vrednuju i koji imaju odgovornost, moraju znati sagledati situaciju i pravovremeno postupiti.

Dešavanja u svijetu

- Kao društvo smo, sigurno, napredovali u odnosu na neka prošla vremena, ali potrebno je pratiti situaciju u svijetu u kojem se stvari puno i brzo mijenjaju. Ništa nikome ovdje nije bezuvjetno dato i niko ne može biti siguran da će stanje u budućnosti biti stabilno i da ćemo uvijek ramazane dočekivati kao ove godine. Svijet se mijenja, vidimo da su i na Zapadu ljudi koji su decenijama bili potpuno bez briga zabrinuti i opterećeni zbog svih dešavanja u svijetu - dodaje ef. Kudić.

Dobra djela

Poziva da svako od nas promovira i radi na dobru, da u 30 dana učinimo po jedno dobro djelo koje ranije nismo činili, onoliko koliko možemo u svojoj okolini.

- Najbolje je kada to dobro djelo čovjek podijeli isključivo sa svojim Gospodarom, kad to djelo uradi zbog Njega i o tome ne govori. To je smisao i posta i ramazana, da na ovom svijetu činimo dobra djela kojima se nećemo pohvaliti, jer to radimo samo u ime Allaha, dž. š. - ističe muftija Mehmed ef. Kudić.

Ništa na ovome svijetu nema tako istaknuto kao post. Allah, dž. š., i u hadisi-kudsiji kaže: "Post je Moj i Ja za njega nagrađujem.“