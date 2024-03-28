Nikšić: Smatram da treba poništiti konkurs za imenovanje direktora KCUS-a

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić (SDP) održao je konferenciju za medije na pauzi hitne sjednice Vlade FBiH.

On je prokomentarisao imenovanje direktora KCUS-a, koje još nije došlo na dnevni red.

- Postoji više mogućnosti kada je u pitanju imenovanje direktora KCUS-a, ali cijenim da ću imati utjecaja na kolege u Vladi, vodeći računa o zakonu, a imamo i neke političke obaveze. Ukoliko uskratimo saglasnost Ismetu Gavrankapetanoviću, bila bi to neka vrsta prevare, pa smatram da treba poništiti konkurs. Ali, ne isključujem ni druge varijante - kazao je.

Naveo je da je Vlada FBiH zatražila da se intenziviraju aktivnosti Fedefalne uprave policije, FMUP-a i kantonalnih ministarstva i uprava policije kako bi se sigurnosna situacija zadržala na dobrom nivou i još podigla.

Naveo je da Vlada i resorna tijela rade sve kako si sigurnosna situacija bila stabilna i nema razloga za bilo kakav strah ili paniku.

- Poručujemo i građanima i našim partnerima i zastupnicama u NSRS drugim nivoima da će Vlada FBiH ostati opredijeljena da radi na evropskom putu. Nije nam drago zbog problema koji se pojavio na političkom nivou. Tražit ćemo kroz formu razgovora i kompromisa da nastavimo raditi na evropskom putu - rekao je Nikšić.