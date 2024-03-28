Otkrivamo zašto su opet uhapšeni Karišik i Seid Hadžibajrić: "Nazovi Bega radi parkinga, Ibri 80, nama 20 posto"

Prema nalogu postupajućeg tužioca Tužilaštva KS, danas su pripadnici MUP-a KS uhapsili vlasnika kompanije "Plaza Group" Elmedina Karišika i Seida Hadžibajrića, sina uhapšenog bivšeg načelnika Starog Grada Ibrahima Hadžibajrića.

Podsjećamo, oni su uhapšeni još u maju prošle godine prema nalogu Tužilaštva BiH, ali su kasnije pušteni iz pritvora. Karišik je tada platio jemstvo od 360.000 KM.

Tužilaštvo KS ih sada tereti samo za djela povezana s Ibrahimom Hadžibajrićem, a koja se tiču nezakonitosti s parking prostorima na području Starog Grada.