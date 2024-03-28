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"AVAZ" SAZNAJE

Otkrivamo zašto su opet uhapšeni Karišik i Seid Hadžibajrić: "Nazovi Bega radi parkinga, Ibri 80, nama 20 posto"

Njih dvojica su koristili Sky aplikaciju, gdje su oslovljavali Ibrahima Hadžibajrića kao "Bega"

Elmedin Karišik i Seid Hadžibajrić. Facebook - Avaz

Piše: Sedin Spahic

28.3.2024

Prema nalogu postupajućeg tužioca Tužilaštva KS, danas su pripadnici MUP-a KS uhapsili  vlasnika kompanije "Plaza Group" Elmedina Karišika i Seida Hadžibajrića, sina uhapšenog bivšeg načelnika Starog Grada Ibrahima Hadžibajrića.

Podsjećamo, oni su uhapšeni još u maju prošle godine prema nalogu Tužilaštva BiH, ali su kasnije pušteni iz pritvora. Karišik je tada platio jemstvo od 360.000 KM.

Tužilaštvo KS ih sada tereti samo za djela povezana s Ibrahimom Hadžibajrićem, a koja se tiču nezakonitosti s parking prostorima na području Starog Grada.

Podsjećamo, njih dvojica su koristili Sky aplikaciju, gdje su oslovljavali Ibrahima Hadžibajrića kao "Bega".

Ranije je objavljena Sky poruka između Seida Hadžibajrića i Elmedina Karišika "Nazovi Bega radi parkinga".

Kako je tada još rečeno, oni su dijelili zaradu na način da je Karišiku pripadalo 20 posto, Hadžibajriću 80 posto.

# TUŽILAŠTVO KS
# SEID HADŽIBAJRIĆ
# ELMEDIN KARIŠIK
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