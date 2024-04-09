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VIJEĆE MINISTARA

Krišto: Ramazansko vrijeme prilika za duhovnu obnovu i podsjetnik na vrijednosti solidarnosti

Neka ovaj blagdan žrtve i odricanja u domove vjernika donese obilje zdavlja, sreće i porodičnog zajedništva navodi se u čestitki

Krišto: Prilika za duhovnu obnovu. N. Šaljić

FENA

9.4.2024

Predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto, u povodu predstojećeg Ramazanskog bajrama, uputila je čestitku svim pripadnicima islamske vjere u BiH.

- Svim vjernicima islamske vjere upućujem najiskrenije čestitke povodom završetka ramazana i nastupajućeg Ramazanskog bajrama.

Ramazansko vrijeme prilika je za duhovnu obnovu i podsjetnik na vrijednosti solidarnosti, ljubavi i međusobnog uvažavanja i poštovanja drugog i drugačijeg.

Stoga, neka ovaj blagdan žrtve i odricanja u domove vjernika donese obilje zdavlja, sreće i porodičnog zajedništva navodi se u čestitki predsjedavajuće Vijeća ministara BiH Borjane Krišto.  

# ČESTITKA
# BAJRAM
# BORJANA KRIŠTO
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