Krišto: Ramazansko vrijeme prilika za duhovnu obnovu i podsjetnik na vrijednosti solidarnosti

Predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto, u povodu predstojećeg Ramazanskog bajrama, uputila je čestitku svim pripadnicima islamske vjere u BiH.



- Svim vjernicima islamske vjere upućujem najiskrenije čestitke povodom završetka ramazana i nastupajućeg Ramazanskog bajrama.

Ramazansko vrijeme prilika je za duhovnu obnovu i podsjetnik na vrijednosti solidarnosti, ljubavi i međusobnog uvažavanja i poštovanja drugog i drugačijeg.

Stoga, neka ovaj blagdan žrtve i odricanja u domove vjernika donese obilje zdavlja, sreće i porodičnog zajedništva navodi se u čestitki predsjedavajuće Vijeća ministara BiH Borjane Krišto.