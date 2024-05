Alija Sirotanović: 34. godišnjica smrti najpoznatijeg bh. rudara

Umro književnik Eugen Kumičić, predvodnik naturalizma u hrvatskoj književnosti

1904. - U Zagrebu umro Eugen Kumičić, hrvatski književnik i političar, predvodnik naturalizma u hrvatskoj književnosti. Bio je povjerenik Matice hrvatske za Istru, te član Glavnog odbora Matice u Zagrebu. U vrijeme kad je stvarao, uz Augusta Šenou, bio je najčitaniji hrvatski književnik. Pisao je u doba realizma, uglavnom historijske romane i drame socijalne tematike. Kumičićev kritički prikaz ekonomskog i moralnog rasula u elitnim slojevima građanskog društva evidentan je u njegovim romanima „Olga i Lina“ te „Gospođa Sabina“, koji su objavljeni 1881., odnosno 1883. godine, a „Pod puškom“ se smatra Kumičićevim najboljim djelom.

1914. - Rođen američki bokser afričkog porijekla Džoe Luis (Joe Louis), apsolutni prvak svijeta u teškoj kategoriji od 1937. do 1949. Titulu svjetskog bokserskog prvaka osvojio je 22. juna 1937. u meču sa zemljakom Džejmsom Bradokom (James Braddocki ) i odbranio je 25 puta, po čemu je rekorder, a niko ga nije nadmašio ni po dužini držanja titule. Luis se povukao iz ringa neporažen 1949. godine, ali se zbog finansijskih problema vratio u ring i 1950. i 1951. bezuspješno pokušavao da vrati titulu.

1930. - Umro norveški polarni istraživač Fritjof Nansen, diplomata i humanista, profesor okeanografije na Univerzitetu u Oslu, dobitnik Nobelove nagrade za mir 1922. godine. Istraživao je od 1893. do 1896. Grenland i Sjeverni ledeni okean, a poslije Prvog svjetskog rata bavio se zaštitom ratnih zarobljenika i nacionalnih manjina. Kao visoki komesar Društva naroda rukovodio je repatrijacijom ratnih zarobljenika i doprinio potpisivanju Ženevskog protokola o izbjeglicama. Jedna vrsta emigrantskog pasoša, nazvana "Nansenov pasoš", i sada je u upotrebi za raseljena lica kao potvrda identiteta.

1950. - Rođen Stivi Vonder (Stevie Wonder), američki tekstopisac, multi-instrumentalista i muzički producent. Slijep je od rođenja, a još kao dijete naučio je svirati usnu harmoniku, klavir i bubnjeve. Već se 1962. godine nalazio na vrhu američkih top-lista pjesmom "Fingertips". Slijedi niz hitova, među kojima su najveći bili: "I Was Made To Love Her", "For Once In My Life", "Superstition", "My Cherie Amour", "Happy Birthday" i mnogi drugi. Pisao je i muziku za filmove, a i sam je, na početku karijere, glumio u filmovima "Bikini Beach" i "Muscle Beach Party". Godine 1989., primljen je u “Rock and Roll Hall of Fame”.