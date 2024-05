Veterani iz VRS-a najavili sprečavanje Bošnjaka da kupuju zemlju kod Bijeljine

- Mi ćemo narod pozvati u centar da skrenemo pažnju da ne prodaju imovinu. Doći će do provokacija određenih. Ionako ima provokacija Janja – Nova Janja stalno. Zamislite, ja kupim u centru Janje i kažem: ‘Hoću da živim tu’ - kaže on.

- Pazite, jedan čovjek da dođe u čisto srpsko naselje, koje ima skoro 600 srpskih kuća, i da kupi srpsku kuću. To je nama veoma sumnjivo - kaže on.

Oovakve objave podsjećaju na prvi povratnički susret

Muju Bogaljevića, koji se u Janju vratio 2000. godine, nakon šest godina izbjeglištva u Živinicama, ovakve objave podsjećaju na prvi povratnički susret sa zajednicom nedugo nakon ulaska u rodnu kuću, kada su na njegov dom bačene tri bombe.

- Kad sam se tek vratio 2000. godine, roditelji su bili tu sa mnom. Dvije kuće smo imali na jednom placu, bacili su na našu kuću tri bombe. Svakodnevno je tada bilo problema. Nikada niko za to nije kažnjen, za taj zločin - kaže Mujo i objašnjava da su uz velike napore nastojali ostati u rodnoj Janji.

Za njega, težnje da se naselja održe jednonacionalnim nisu iznenađenje, ali uvijek mu izazivaju negativne emocije i sjećanja. On primjećuje da se ovakvi napori samo intenziviraju kako prolazi vrijeme.

- Mislim da nam postaje svejedno i navikli smo se na to jer se ponavlja stalno, a ne bismo trebali. Zaparaju nam uši, podignu pritisak, uplaše nas. Friške su rane, pamtimo puno. Ja nisam izlazio iz Bosne tokom rata, svaki komentar ostavi traga, mi smo ljudi od krvi i mesa, protjerani smo, vratili se, izgradili imanja. Sad da nas opet neko plaši pomjeranjem, nismo ravnodušni - govori Bogaljević.

Kaže da će savjet Mjesne zajednice Janja, gdje je jedini Bošnjak, u srijedu na sjednici razgovarati o incidentu.

Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović nije odgovorio na pozive i poruke novinara Detektora za komentar o najavi “Garde Panteri”.

Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava iz Bijeljine, kaže da je prije nekoliko dana boravio u Novoj Janji i da niko od stanovnika nije govorio o prodaji imovine, nego da razmišljaju o egzistenciji i načinu preživljavanja.

- Ti ljudi žive u harmoniji do onog trenutka kada nekoj politici šovinističkoj, nacionalističkoj, ekstremističkoj, politikama koje se grade na mržnji, na nepovjerenju, na izazivanje problema, incidenata, na nasilju, a vidim u ovom trenutku da vladajućim strukturama u Republici Srpskoj očajnički treba takva incidentna situacija - kaže Todorović.

Lokalni incidenti

U narednom periodu mogu se očekivati manji ili veći lokalni incidenti pod kontrolom vlasti Republike Srpske, smatra on i objašnjava da pojedinci bliski vlastima dolaze u takva mjesta i šire razne dezinformacije o drugim narodima kako bi posijali mržnju.

- Preko paraobavještajnih struktura koje imamo, u Republici Srpskoj će se praviti manji ili veći incidenti, a onda će se Vlada i političari pokazivati kao oni koji će tobože smirivati te incidente ili će ih i dalje potpirivati kako procijeni da njima odgovara - smatra Todorović.

Predsjednik udruženja čiji se članovi odazivaju pozivima vlasti u Republici Srpskoj na skupove kojima se pruža podrška politici Milorada Dodika kaže da “Garda Panteri” ne želi praviti incidente, ali da neće odustati od upozoravanja srpskog stanovništva i od odbrane svojih saboraca. Navode da je jedan od članova udruženja sa dijagnosticiranim PTSP-om žrtva te prodaje, jer je kupac ušao i u njegov posjed.

- Jučer smo dobili informaciju da se pregovara o prodaji još kuća. Mi smo protiv toga. Mi nećemo da napravimo incidente, razumijete, nećemo. Hoćemo na lijep način da upozorimo ljude da ne prodaju kuće - kaže on.

Inicijativa

Todorović ovu inicijativu vidi i kao politički instruiran potez čiji je jedan od ciljeva stvoriti tenzije pred glasanje o rezoluciji o genocidu u Srebrenici u Ujedinjenim nacijama te da nije odraz mišljenja stanovnika Nove Janje.

- Oni to rade na taj način što će u Republici Srpskoj tu jednu međuetničku, međureligijsku netoleranciju dovesti do vrhunca i što će izazivati incidente na lokalnom nivou i za sve optužiti – kao što to već rade – Bošnjake - smatra Todorović.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija trebala bi u četvrtak, 23. maja, odlučivati o rezoluciji kojom se 11. juli proglašava međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici i traži uvrštavanje sudski utvrđenih činjenica o genocidu u obrazovne programe.

Detektor je u bazi “Mapiranja mržnje” za godinu dana mapirao deset incidenata na području Bijeljine, od kojih je jedan bio i pucanje na lokalnu džamiju u vrijeme jutarnje molitve, što Okružno tužilaštvo Bijeljine nije ocijenilo kao zločin iz mržnje, jer se radilo o startnom pištolju.