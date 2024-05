Munira Subašić najavila tužbu protiv Stevandića: Neće on mirno spavati

Predsjednica udruženja Majke Srebrenice, Munira Subašić kazala je za BHRT kako će uskoro krivično goniti Nenada Stevandića, predsjednika Narodne skupštine RS i člana SNSD-a. Reagujući na izjave političkih predstavnika iz RS, kazala je kako se navikla na izjave predsjednika ovog entiteta.

- Milorad Dodik nije to samo danas da je to nešto uradio, Milorad Dodik svaki dan to radi, jer ne znam, jako je se teško boriti protiv samog sebe, jer u njemu je nešto proradilo onda ne zna šta da radi, znate kad kažu često puta kod nas u Bosni kad kaže pomahnita i to, znaš, znači nešto se budi u njemu, a šta će izaći iz tog buđenja, ne znam, vidjećemo, čekaćemo dane da prespava pa ćemo biti.

Naglasila je kako nju i ostale članice udruženja i majke Srebrenice više zabrinjavaju izjave i postupanja Stevandića.

- Meni lično kao majci je Stevandić opasniji od Milorada Dodika, mi ćemo kao organizacija da razgovaramo sa vrlo važnim advokatima, ne iz Bosne, nego iz inostranstva, da podnesemo krivičnu prijavu protiv njega jer on stvarno evo danima danima truje truje truje truje truje.

Podsjetila je tužbe protiv Holandije i UN-a.

- Stevandić, samo neka zna da očekujemo, mi smo uspjele da tužimo UN, pa smo uspjele da tužimo vladu Nizozemske, Ministarstvo odbrane, da dobijemo presudu, ja mu garantujem životom da ćemo i protiv njega donijeti presudu, neće on mirno spavati.

Za predstavnike država koji nisu glasali za Rezoluciji o Srebrenici kazala je kako ih ne želi vidjeti u Memorijalnom centru u Srebrenici. Podsjetimo, Generalna skupština Ujedinjenih nacija (UN) izglasala je jučer Rezoluciju o proglašenju 11. jula Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici. 84 zemlje su glasale za, 68 je bilo uzdržano dok je samo 19 bilo protiv.