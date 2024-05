Stevandić o reakciji Ambasade SAD: Huškanje na RS i očigledno kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma

RS je subjekt koji ima pravo da pozove na razgovore, a njen narod je suveren i niko drugi mu neće određivati koga će zvati i o čemu će razgovarati, izjavio je Srni predsjednik Narodne skupštine RS Nenad Stevandić.



Upitan da prokomentariše navode Ambasade SAD da secesija ili "razdruživanje" znači kraj RS, Stevandić kaže da bi neko morao da se "ozbiljno pozabavi sa vlastitim doprinosom širenju mržnje u BiH, nesloge, huškanjem na RS i njene funkcionere, te otvaranjem privatnih ratova ambasadora sa funkcionerima RS."

- I da je to očigledno kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma i da je RS subjekt koji ima pravo da pozove na razgovore, a da smo mi suveren narod kojima neće niko drugi odrediti koga ćemo pozvati na razgovore i o čemu ćemo razgovarati. Ako misle da to mogu da urade drugim narodima, to je njihova stvar - poručio je Stevandić.

On je dodao da RS neće određivati ni "nivo političke nezavisnosti niti način komunikacije sa drugim entitetom i drugim narodima u RS, jer za to nemaju mandat".

Podsjećamo, Radovan Višković je prije dva dana kazao da će Vlada RS u narednih 30 dana "kreirati sporazum koji će uputiti Federaciji BiH o mirnom razlazu u BiH".