Tužilaštvo BiH započelo istragu o Sky porukama: SIPA dolazi po Kljake!

Tužilaštvo BiH intenzivno radi na prijavi predsjednice Centralne izborne komisije (CIK) BiH Irene Hadžiabdić protiv NN osoba, a u vezi s prepiskama članova narkokartela putem Sky aplikacije i tvrdnjama da imaju svog čovjeka u CIK-u BiH.



Tužilaštvo BiH je prošle sedmice zaprimilo prijavu i odmah počelo s radom. Iz CIK-a su ih pozvali da ova prijava bude prioritet kako bi se utvrdile sve činjenice. I kako stvari stoje, SIPA će uskoro imati pune ruke posla. Mora se utvrditi ko je čovjek iz CIK-a koji je sarađivao s narkokartelom.

"Crna kravata"

To znači da vrlo brzo iskaze moraju dati braća Kljako, Anel i Nermin, koje vođa narkokartela Edin Gačanin Tito spominje u prepiskama. Osim toga, iskaz mora dati i Haris Behram, osumnjičeni i već hapšeni u akciji "Crna kravata 2“, koji je naveden kao član narkokartela koji radi za Tita, a na vezi je bio i s Kljakama, koji su mu mostarski "saradnici“.

Podsjetimo, Tito i Behram tokom prepiske dogovaraju političko djelovanje narkokartela u Bosni i Hercegovini i direktno u porukama spominju Anela Kljaku, kojeg je SBB izbacio iz stranke zbog izborne krađe.

Prepiske koje na Skyu vode Tito i Behram razmijenjene su u aprilu 2020. godine.

April 2020.

U Sky poruci od 15. aprila 2020. godine Haris Behram piše Edinu Gačaninu Titu:

- Uzeo sam najvažnijeg čovjeka Hercegovine za Fahrudina Radončića, ministra sigurnosti BiH, a to je Nermin Kljako, brat od onog momka (Anel Kljako, op.a.) što je savjetnik Fahrudina Radončića. On je glavni za SBB i njegovu stranku koja će, kada on pređe kod nas, doživjeti nokaut. On je, braco, skupa roba jer ima konekcije po čitavoj BiH i može nam u svakom gradu naći ljude, a u Sarajevu ima jednog od glavnih ljudi iz CIK-a (Centralne izborne komisije).

"Da nismo džaba uložili 50.000"

Behram je, kako je objavio portal „Istraga.ba“, pisao Gačaninu:

- Ja ću i dalje s bratom Nerminom i Anelom pravit' teren. Za SBB i SDA. Kad ovo malo prođe. Što ćemo kasnije mi uzeti.

A Tito odgovara:

- Brate, imaš desnu ruku ministra sigurnosti.

Behram nastavlja:

- Voljan je sjesti s tobom. Zato ti kažem, kad ti misliš da je vrijeme, obavi razgovor s njima trojicom. I nek nastave raditi za nas. Da nismo džaba uložili 50 hiljada.