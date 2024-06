Vulić poručila SDS-u: Na vašu žalost, Dodik će nastaviti pobjeđivati

Potpredsjednica SNSD-a Sanja Vulić prozvala je zvaničnike SDS-a, koji su pozvali stanovnike manjeg bh. entiteta da se spase od totalitarnog režima i Milorada Dodika.

Vulić je kazala da SDS treba mobilisati građane i istjerati Vanju Bjelicu Prutina "koja je njihova, a koja ih je izdala".

- Nije riječ ovdje o izdaji već dogovoru između međunarodne zajednice i čelnika SDS-a i to prema sljedećem scenariju: prvo ćemo vam zabraniti kandidovanje, ali će vam "SDS - volja naroda" biti pokrivalica, zatim ćemo do avgusta SNSD-u uzeti delegata u Domu naroda, a u septembru slijedi rekonstrukcija Vijeća ministara gdje ćemo na pijedestal vratiti Mirka Šarovića i još par međunarodnom faktoru podobnih, a za vas će to biti odskočna daska u izbornoj kampanji - stava je Vulić.

Uputila je poruku zvaničnicima SDS-a, rekavši da "oni koji su sa svojim narodom, trajat će vječno i da će Milorad Dodik nastaviti pobjeđivati".

- Oni koji su sa svojim narodom i Republikom Srpskom trajat će vječno, a Milorad Dodik, vaš kamen spoticanja i čovjek kojim su opsjednuti i Marfi (Murphy) i "turista" Šmit (Schmidt), trajat će i pobjeđivat će na vašu i njihovu žalost, jer voli svoj, srpski narod i samo narodu RS-a polaže račune, a ne strancima i ambasadama - kazala je Vulić.