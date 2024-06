Stižu li bolji dani za Tuzlanski aerodrom: Počeli čarter-letovi za Antaliju

Direktor Međunarodnog aerodroma Tuzla Dževad Halilčević kaže da su do septembra prošle godine obarali rekorde, no onda su nastali problemi kod „WizzAira“.

Trenutno su iz Tuzle aktivne tri redovne linije tri puta sedmično, i to prema Dortmundu, Memingenu i Bazelu, a jučer je puštena i sezonska čarter-linija prema Antaliji.

Ističe da vode pregovore i s drugim aviokompanijama.

- Ono što je dobro jeste da je danas (jučer, op.a.) bio prvi čarter-let za Antaliju. Umjesto ranije dvije linije sedmično u toku sezone za Antaliju, sada imamo četiri. Naši dugogodišnji putnici će sada imati priliku da planiraju putovanja onako kako to žele. Očekujemo da će u narednim mjesecima biti bolja situacija - istakao je Halilčević.

Nije dramatično

Dodao je da smanjeni obim posla daje priliku da se završe i infrastrukturni projekti.

- Prošle godine, kada smo počeli s instaliranjem centralne linije poletno-sletne staze, nama su stručne osobe govorile da trebamo zatvoriti aerodrom na dva ili tri mjeseca da bi se to realiziralo. Sada, sa smanjenim obimom posla, mi ćemo imati priliku da to završimo bez zatvaranja. Aerodrom je napredovao infrastrukturno, situacija nije tako crna ni dramatična i nadamo se da će najesen doći do povećanja obima posla - naveo je Halilčević.

Tematska sjednica

Zastupnik u Skupštini TK Dževad Hadžić (SDP) potvrdio nam je da je krajem maja grupa opozicionih zastupnika tražila održavanje tematske sjednice o stanju na Međunarodnom aerodromu Tuzla.

Ranije su tražili uvrštavanje ove tačke na dnevni red od Kolegija, a onda i od Skupštine, no njihovi su zahtjevi odbijani. Sjednica se, prema Poslovniku, mora zakazati do 20. juna.