Na sjednici Doma naroda, Bošnjaci ostali uvrijeđeni nakon "prepirke" Zahiragića, Delića i Ilića

Današnju sjednicu Doma naroda Parlamenta Federacije BiH obilježila je neugodna situacija koja je nastala nakon što su delegati izglasali izmjene i dopune Zakona o penzijsko i invalidskom osiguranju.



Naime, nakon što je okončano glasanje počelo je, van ikakve rasprave, dovikivanje između federalnog ministra rada i socijalne politike Adnana Delića i delegata Kluba Bošnjaka Harisa Zahiragića tokom kojeg su pale uvredljive riječi. Njihov dijalog želio je prekinuti delegat Kluba Hrvata Ilija Ilić govoreći da ga treba konačno okončati. Međutim, i tu su uslijedile neugodne riječi između Zahiragića i Ilića.

Potom je predsjednik Kluba Bošnjaka Muamer Zukić (SDA) kazao da delegati tog kluba neće raditi pod ovakvim uvjetima jer su doživjeli neugodnosti i uvrede.

- Tražio sam pauzu, nije udovoljeno. Predsjedavajući Doma naroda Tomislav Martinović je nastavio sjednicu i svojim dvostrukim aršinima dopustio da ovo eskalira – kazao je Zukić, koji je zatim održao sjednicu Kluba Bošnjaka na kojoj je zaključeno da se delegati Bošnjaka neće vratiti na današnju sjednicu.

Zatražili su, kako kaže Zukić, razgovor sa predsjedavajućim doma nakon kojeg će konačno odlučiti kada će naredni put učestvovati u radu Doma naroda.

- Želimo da zaštitimo poštovanje i ugled delegata Bošnjaka koji predstavljaju bošnjački narod u ovom domu. Smatramo da je Martinović napravio proceduralne greške. Na kraju smo osudili i sam čin izjava koje su danas prešle u okvire žustrih rasprava u ovom domu. Doživjeli smo neugodnosti i uvrede. Neka nastave tako raditi. Onako su odluke donosili bez nas i ovu Vladu su imenovali protivno volji Bošnjaka – izjavio je Zukić novinarima.

Javnosti se obratio i federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić koji je ukazao da je delegat Zahiragić na sjednici iznio neistine i optužio ga da je „pravi medijski spektakl“.

- To je Zahiragićev zadatak da isporovocira i da prekine rad doma. Inače, po mnogim stvarima i pitanjima imamo dobru saradnju sa predstavnicima Stranke demokratske akcije u oba doma i Klubom Bošnjaka. Danas je odlična stvar urađena usvojene su izmjene i dopune Zakona o PIO – rekao je Delić.

S druge strane, Zahiragić govori da mu je Delić rekao sa govornice „marš“ i da je onda ministra pozvao da „prekine“.

- To je riječ koja nije parlamentarna, pristojna i normalna. Tada sam tražio od predsjedavajućeg Doma da ga upozori i nakon toga je Ilić iz HDZ-a BiH počeo da brani Delića i zbog toga me je vrijeđao – naveo je Zahiragić.

Delegat Ilić na sjednici je opomenuo Zahiragića da nema smisla da više priča kada je navedeni zakon prošao.

- On me je ružno pogledao i rekao šuti ti „debeli“. Prethodno je polemisao sa Delićem i svima je to postalo naporno jer je rasprava o zakonu zvanično bila završena – poručio je Ilić nakon završetka sjednice.

Da li će delegati Kluba Bošnjaka učestvovati na narednoj sjednici Doma naroda ostaje da se vidi nakon što se održi sastanak predsjedavajućeg doma Martinovića sa članovima Kluba Bošnjaka.