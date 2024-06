Ef. Čamdžić: Boravak na Arefatu duhovna gozba, ali i fizički napor, bilo je 47 stepeni

Atmosfera među bosanskim hadžijama prvog bajramskog dana je ugodna i ponosni smo na ono što smo do sada obavili, izjavio je glavni vodič Ureda za hadž i umru Islamske zajednice u BiH Izet-ef. Čamdžić.

Hadžije danas odmaraju i bajramuju, ali se pripremaju i za obavljanje preostalih hadžskih obreda.

. Mi jesmo obavili glavni hadžski obred, stajanje na Arefatu, ali nismo završili sve. Naše hadžije trebaju obaviti hadžski tafav i saj, pa sutra i prekosutra ponovo se vraćati na Minu, odnosno, u drugom i trećem bajramskom danu bacati kamenčiće na sve tri džemreta. Na prvi bajramski dan kamenčiće su bacili samo na Veliko džemre. I, naravno, prije odlaska u Medinu, obaviti oprosni tavaf - pojasnio je efendija Čamdžić.

Govoreći o obredima koji su do sada obavljeni, Čamdžić podsjeća kako je stajanje na Arefatu suština hadža, u skladu s Poslanikovim hadisom „Hadž je Arefat“.

- I na Arefatu je uglavnom vrlo prisutna jedna snažna emocija u svakom pojedincu koja proizilazi iz činjenice da se Uzvišeni Bog tim ljudima koji na Arefatu borave u tom danu ponosi pred melekima i da im kaže da su oni tu došli samo i isključivo radi Njega, s ciljem da postignu jednu veliku i izuzetnu nagradu, da prevrnu jednu novu, potpuno čistu stranicu u svome životu i da dožive, ja bih rekao, jedno novo rađanje, jer taj čovjek koji se na Arefatu grijeha oslobodi, a Poslanik je rekao nema dana u kojem se oslobodi više ljudi od grijeha od Arefatskog dana, po bezgrješnosti je novorođenčetu najsličniji - kazao je Čamdžić.

Treba svakako naglasiti, dodao je, da je boravak na Arefatu jedna vrhunska duhovna gozba, ali istovremeno i jedan fizički napor.

- Potrebno je za to snažno i veliko odricanje. Temperatura na Arefatu je bila 47 stepeni, što dovoljno govori o kakvom je naporu riječ - kazao je.

Nakon Arefata uslijedio je put ka Muzdelifi, gdje se provelo tri do četiri sata, obavili akšam i jacija, skraćeno i spojeno, u skladu s propisom, te nabrali kamenčići za kamenovanje šejtana.

Potom se pješke krenulo, a to je također jedan izuzetan fizički napor nakon dvije neprospavane noći i fizički iscrpljujućeg dijela bdjenja na Arefatu. Trebalo je pješačiti šest do sedam kilometara do džemreta gdje bi se pobacali kamenčići.

- Ali to pješačenje ima jedna veličanstven cilj, da nakon akumulirane imanske snage na Arafatu se šejtanu okrenu leđa i da se s njim konačno, i ako je moguće zauvijek, na Mini obračuna - kazao je efendija Čamdžić.

Skrenuo je pažnju na činjenicu da se hadžije kreću s Muzdelife na Minu u istom pravcu i istim ciljem.

- Zamislite kada bi ummet i ljudi i mi svi iz toga čitali tu poruku koju nam to kretanje šalje. Poruka je jedinstvo cilja i jedinstvo akcije. Svi ljudi koji se u toj koloni s Muzdelife kreću prema Mini su u jedinstvenoj akciji kretanja ka Mini da što prije stignu do cilja, i u jedinstvu cilja – da se obračunaju s neprijateljem, a Bog Uzvišeni je rekao da je šejtan nama neprijatelj otvoreni - kazao je Čamdžić.

Nakon bacanja kamenčića, hadžije stigle u hotel gdje su se oslobodili ihrama.

- Već nekoliko godina sam neki koordinator za vodiče, već nekoliko godina razmišljam šta je motiv tim ljudima da budu vodiči? Toliko žrtve, svakog od njih, kako bi 45 ili 47, zavisi koliko je kome dodijeljeno muškaraca i žena, uz izuzetnu odgovornost, ispravno obavilo hadž? Šta je motiv da se prihvati ta velika odgovornost i ogromno breme na leđima. Želim iskazati divljenje žrtvi vodiča. Često sam govorio, ako je u ibadetskom smislu Arefat hadž, u tehničkom i organizacijskom smislu vodič je hadž, jer on je taj koji je 24 sata uz hadžije i bez vodiča hadž ne bi bio moguć. Jedna čitava ozbiljna ekipa ljudi je na čelu ove organizacije i želim kazati da samo ponosni na ono što smo napravili - zaključio je efendija Čamdžić